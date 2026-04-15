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KellyChu - 坐擁西貢海景獲好評 科大成亞洲最美大學 | Executive日記

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KellyChu
4小時前
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生活 專欄
內容

　　全球知名室內設計雜誌《美好家居》（House Beautiful）最近公布世界最美麗大學校園排行榜，榜首由美國佛羅里達州的弗拉格勒學院（Flagler College）奪得，亞洲內排名最高則是香港科技大學，全球排名第17位，而內地排名最高的是北京清華大學。

　　對於香港科技大學，《美好家居》認為，這間只有35年歷史的學府，雖然校園佔地僅120英畝，但面向西貢南部漂亮的海岸，使人流連忘返。清華大學是內地中排名最高，位列全球第38名，雜誌形容這間北京名校除了景色優美，也是公認的全國最佳大學之一。《美好家居》表示：「這些校園提供的遠不止學術空間，更能激發創作、啟發靈感，並營造出豐富的文化氛圍，提升學生在校生活質素。」

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