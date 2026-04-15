KellyChu - 紐約大都會館藏 涵蓋五大洲首飾史 故宮館「琳瑯」展200珍品流光溢彩 | Executive日記

香港故宮博物館盈滿珠光寶氣，由紐約大都會藝術博物館與香港故宮文化博物館聯合主辦嘅「琳瑯－－紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」，呈獻200件璀璨奪目、極具代表性嘅珠寶珍品。Kelly細心欣賞這些穿梭古今、橫跨各地的首飾，了解到黃金寶石，唔單止靚咁簡單，當中蘊含各地嘅精神文明面貌。



呢次展覽，係紐約大都會藝術博物館館藏在粵港澳大灣區嘅首次亮相，亦標誌着該館首次以巡迴展覽形式，喺亞洲展出其豐富而全面嘅珠寶珍藏。展覽精選咗約200件璀璨奪目、極具代表性嘅珠寶珍品，為香港首個以廣闊嘅視野呈現珠寶及飾物文明史嘅大型展覽。



展品來自五大洲文明、涵蓋公元前2000年至21世紀、近4000年嘅首飾史。連同香港故宮文化博物館夢蝶軒收藏同香港故宮文化博物館賀祈思收藏中的珍品，以及由千燈室珠寶珍藏借出嘅重點展品，追溯飾品從古代文明到當代前衛設計嘅發展歷程，彰顯珠寶作為藝術與文化媒介嘅重要性。



港芭舞蹈員優雅「伴舞」



Kelly見到帝王從冠冕至足履，皆以巨幅金飾昭示權威；大將軍腰間佩劍，鑲滿奇珍寶石，威儀赫赫；貴族腕間耳畔的鐲環與金鍊，雕刻着愛神，寄寓人間的渴望；埃及人為木乃伊置備的陪葬飾物中，甲蟲－－日出之神，象徵復活與永生……滿目彩光，睇過之後，連精神都充滿了繽紛光芒，好靚又好有心思嘅策展。仲有一點抵讚，係會展播放巴哈嘅大提琴獨奏曲同香港芭蕾舞團舞蹈員嘅優美舞姿影像，非常之優雅。



KellyChu



項鍊融入了女性人體像的元素。