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KellyChu - 可持續發展獲國際認證 亞博四招延續盛事效益 | Executive日記

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KellyChu
2小時前
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生活 專欄
內容

　　亞博館獲國際活動業權威機構A Greener Future頒發可持續發展認證，成為亞太區首個獲批此全球認可資格場館。館方從細節入手，將可持續發展理念融入日常營運，包括與主辦單位聯手，將回收工作從後勤帶到會場，以「源頭分類、廚餘回收、公眾教育、系統管理」四大策略，讓物資及剩食得以循環再用，亦令盛事效益延伸至場館以外。

　　以上月剛結束嘅大型潮流文化盛事ComplexCon Hong Kong為例，為期兩日活動吸引逾3.6萬人次入場。在活動餐飲區，一份未吃完嘅食物，過去可能會連同餐具被一併丟棄。亞博館則增設人手協助訪客將剩食與可回收物料分類棄置，鼓勵活動參加者從源頭分類。活動期間收集所得嘅物資，會再經後勤團隊分流處理，並轉送至有機資源回收中心O．PARK1，轉化為生物氣（biogas）用於發電，剩餘物亦可製成堆肥。

　　亞博館以場館為中心，擔起統籌回收嘅工作，並建立起一套高效有序嘅資源管理系統，由活動籌備階段已就資源回收制訂方案，除鼓勵參展商減少使用一次性物料，更於活動前後牽頭回收，積極主動落實可持續發展理念。

KellyChu

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