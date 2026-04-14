KellyChu - 向願望成真基金捐80萬 迪士尼助400病童圓夢 聚首廿年奇妙派對 | Executive日記

香港迪士尼與願望成真基金合作多年，自開幕以來已為約400位與重病搏鬥嘅兒童實現願望。為慶祝20周年，香港迪士尼首次匯聚過去廿年嘅願望童參與「香港迪士尼樂園20周年奇妙願望派對」，並宣布向願望成真基金捐贈港幣80萬元，用作繼續支持重病兒童實現願望。



迪士尼朋友助戰勝病魔



是次特別派對有超過250人參加，包括香港迪士尼協助實現願望嘅一眾願望童及其家人。其中14歲願望童Ernest便是今次派對主角之一，現場展出了他以香港迪士尼20周年為主題嘅攝影作品。



Ernest曾經歷過腎臟移植手術，在戰勝病魔後，他希望以攝影展開人生新篇章。而迪士尼嘅奇妙魔法在Ernest患病期間為他帶嚟慰藉與鼓勵，每次到訪都能獲得滿滿力量。為實現其攝影願望，香港迪士尼於是在今年特別安排了一系列樂園體驗，由專業攝影師親自指導，讓Ernest以願望成真基金贈送嘅新相機，為最喜愛嘅迪士尼朋友拍攝珍貴時刻。



Ernest分享︰「當初得知病情時，我感到又害怕又無助，甚至看不到希望。但每當我完成一個治療或手術後，我就能到香港迪士尼樂園，痛楚彷彿被拋諸腦後。見到迪士尼朋友令我感到非常開心，也讓我有力量繼續接受治療。」



另一位2006年願望童善怡現在已長大成人。她在活動中分享，當年住院期間有護士以小熊維尼鼓勵她積極面對病情，因此對小熊維尼情有獨鍾。小熊維尼不但在她失落時成為力量，更令她重拾舊有興趣，將自己創作嘅音樂帶到不同地方，鼓勵更多有需要嘅小朋友。善怡說：「就算人大了，都可以繼續去Make a wish（許願）。」



KellyChu



善怡（左）分享願望成真旅程如何帶來啟發與力量。