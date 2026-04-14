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曾安業 - 科技重塑DIY：從修補到定制 | 安業興邦

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曾安業
2小時前
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生活 專欄
內容

過去的自己動手（DIY），多指家居小型維修，無論是電器故障還是去水喉堵塞，上一代的解決方案就是到五金舖「問下人」。在外國，DIY文化較為普遍，不少人會自行進行維修甚至木工製作，一方面因居住空間較大，另一方面維修成本較高，加上大型家居建材連鎖店（如Home Depot）盛行，令DIY更為普及。然而，DIY並非沒有風險，尤其涉及水電工程，一旦處理不當，後果可能比原本問題更為嚴重。這種以經驗與人傳人的DIY模式，正隨着科技發展出現轉變。

　　隨着社交媒體的興起，各類DIY教學影片隨手可得，本地維修人員亦開設專頁分享經驗，令原本需要專業技術的知識逐步大眾化；而AI平台的出現，更進一步降低了尋求協助的門檻，再加上網購零件的便利，令更多人願意親自動手嘗試。當資訊、工具與材料變得隨處可得，DIY不再只是少數人的技能，而逐漸成為一種生活方式。同時，隨着環保概念日益普及，人們由單純消費轉向以修理與延續使用為主，因此對DIY的理解與期望亦隨之改變。

　　在這種轉變之下，DIY的角色不再局限於「解決問題」，而是進一步延伸至「更好地滿足及提升個人需要」。過去或許有「萬用膠紙可以解決一切」的說法，象徵DIY早期以簡單與應急為主；但隨着3D打印技術的進步及普及化，DIY不再只是修理，而是由被動維修轉向主動設計與創造。例如將現有的小型裝置按需要放大或縮小，為個人使用度身定制用品，從顏色、尺寸到圖案均可自由選擇。3D打印不僅解決了零件供應的限制，也讓產品更貼合個人需要與使用習慣。

逐漸發展成創造文化

　　現時各類3D設計範本唾手可得，令不同年齡層都可以參與其中。透過運用現有工具與模板，人人皆可發揮創意。網上亦不乏年輕人利用3D打印製作飾物與玩具，展現出科技與創意結合的可能。

　　然而，DIY的門檻雖然降低，設計與材料選擇亦會影響成品質素與耐用性，加上社交媒體上的短片為博取流量，往往將過程簡化呈現，未必完全反映真實情況。如何在「自己動手」與「專業協助」之間取得平衡，亦逐漸成為現代DIY文化的一部分。

　　正是在這種不斷調整與取捨之中，DIY逐漸發展為一種跨越年齡與性別的創造文化，並會隨科技與創意的結合而不斷演變。在現今時代，每個人都可以成為自己生活的設計者。如果說過去的DIY是為了解決問題，那麼今天，人們不僅能夠解決問題，更能夠主動定義問題，甚至重新想像答案。這種轉變，或許正是DIY在當代最重要的意義。

曾安業

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2026-04-08 02:00 HKT
安業興邦