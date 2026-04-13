李丞責 - 考試催旺文昌 | 李丞責博士玄學信箱
問：李師傅您好！女兒今年考DSE，最近家中氣氛都很緊張。她常常溫書到深夜，卻難集中精神，說自己壓力好大。我們做父母心裏緊張，除了花錢請補習也不知道還可以做甚麼。所以想請教一下考試期間，家中擺風水可否幫助孩子？如果想催旺文昌，應怎樣布置才較合適？
文昌星在玄學上掌管智慧、學業與事業，是求學者最重視的吉星。2026年丙午年，四綠文曲星飛臨東北方，正是今年的流年文昌位，若家中空間許可，可考慮把書桌安排在東北方，或朝向東北而坐，作為順應今年文昌氣場的一種輔助方法。若未必能大幅改動，也不必勉強，先從保持東北方整潔、清爽、明亮入手，同樣有幫助。至於風水擺設方面，則可因應需要配合「開智慧步步高陞文昌陣」、「地水火風空事業學業文昌塔」及「四綠事業大順護身符」作輔助。
好風水並不能單靠擺放風水物品，風水講求整體環境的和諧配合，書房實際環境同樣影響人的狀態與氣場。書桌一定要整潔，桌面雜物太多，容易令人心神散亂，難以集中。此外光線選擇亦有講究，考試期間，室內光線應以充足且柔和的自然光或暖白光為佳。過於昏暗會使人意志消沉、昏昏欲睡，而過於刺眼的冷白光會加劇緊張情緒。書桌前方宜明亮開揚，背後最好有實牆或穩固靠山，象徵做事較有依靠，也較容易坐得定。若座位背門、背窗，或頭頂有橫樑壓住，精神往往較易緊繃，讀起書來也較吃力。
丙午年屬火旺之年，人也較容易比平日急躁，家長在關注文昌位之餘，不妨多給予孩子空間。父母的平靜與信任，其實也是一種「旺場」，風水布置是助力，家人之間的溫暖才是孩子最大的底氣。祝願各位考生心定神安，文思順暢。
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