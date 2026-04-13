Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李丞責 - 考試催旺文昌 | 李丞責博士玄學信箱

李丞責博士玄學信箱
李丞責博士玄學信箱
李丞責
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

問：李師傅您好！女兒今年考DSE，最近家中氣氛都很緊張。她常常溫書到深夜，卻難集中精神，說自己壓力好大。我們做父母心裏緊張，除了花錢請補習也不知道還可以做甚麼。所以想請教一下考試期間，家中擺風水可否幫助孩子？如果想催旺文昌，應怎樣布置才較合適？

　　文昌星在玄學上掌管智慧、學業與事業，是求學者最重視的吉星。2026年丙午年，四綠文曲星飛臨東北方，正是今年的流年文昌位，若家中空間許可，可考慮把書桌安排在東北方，或朝向東北而坐，作為順應今年文昌氣場的一種輔助方法。若未必能大幅改動，也不必勉強，先從保持東北方整潔、清爽、明亮入手，同樣有幫助。至於風水擺設方面，則可因應需要配合「開智慧步步高陞文昌陣」、「地水火風空事業學業文昌塔」及「四綠事業大順護身符」作輔助。

　　好風水並不能單靠擺放風水物品，風水講求整體環境的和諧配合，書房實際環境同樣影響人的狀態與氣場。書桌一定要整潔，桌面雜物太多，容易令人心神散亂，難以集中。此外光線選擇亦有講究，考試期間，室內光線應以充足且柔和的自然光或暖白光為佳。過於昏暗會使人意志消沉、昏昏欲睡，而過於刺眼的冷白光會加劇緊張情緒。書桌前方宜明亮開揚，背後最好有實牆或穩固靠山，象徵做事較有依靠，也較容易坐得定。若座位背門、背窗，或頭頂有橫樑壓住，精神往往較易緊繃，讀起書來也較吃力。

　　丙午年屬火旺之年，人也較容易比平日急躁，家長在關注文昌位之餘，不妨多給予孩子空間。父母的平靜與信任，其實也是一種「旺場」，風水布置是助力，家人之間的溫暖才是孩子最大的底氣。祝願各位考生心定神安，文思順暢。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉｜百萬倉
投資理財
3小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
17小時前
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
00:48
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
影視圈
13小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前
更多文章
李丞責 - 寵物骨灰 應安放家中？ | 李丞責博士玄學信箱
問：李師傅你好，去年家中長輩與愛犬相繼離世，清明將至，心中又忽然難過。到底人和狗狗離世後去了哪裏？若已轉世，我們清明拜祭的又是誰？另外，愛犬骨灰現仍安放家中，長輩生前曾囑咐我替牠另覓骨灰位。請問怎樣安排才是對牠最好？ 　　佛說眾生平等，狗同樣是六道輪迴中的眾生。佛學經典指出，所有生命無論長短，終有結束之日，即便是壽命超長的天人，也難逃輪迴。那麼假如祖先和寵物都已投胎，清明節去拜的究竟是誰？
2026-03-30 02:00 HKT
李丞責博士玄學信箱