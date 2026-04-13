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張諾 - 附證書的叉燒飯 | 任意行

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張諾
7小時前
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生活 專欄
內容

　　從未吃過一碗飯，隆而重之，附上一張證書，屬於我的這一碗，編號22145（愛愛一世喎），記認是灣仔六國酒店出品：黯然銷魂飯，只此一碗，一吃銷魂！

　　想吃，也看季節，甚至緣份，皆因這一碗名物，期間限定。原因無他，只因伴飯的菜心必須當造－－爽脆、清甜、無渣，才配得上這銷魂之作。所以，只有在秋風起至冬末這段黃金日子，方能一嘗好滋味。錯過了，明年請早。

　　這碗飯的食材，極其講究。厚切叉燒選用最上等梅頭豬肉，肉質爽口豬味濃，醃味盡顯大廚手藝，燒工高超，焦角汁豐入口鬆化，脂肪與肉味在舌尖交織出「很罪惡但很快樂」的矛盾。太陽蛋是精選日本蛋，取其色澤紅麗自然又蛋香足。米是頂級泰國絲苗米，粒粒分明，加入豬油，但乾身爽韌，飯香脂香撲鼻。伴碟除了當造菜心，還點綴了澳洲洋葱粒，爽甜多汁，在濃腴中闢出一線清新。

　　至於靈魂的醬油，只用頤和園豉油，鹹香中帶深邃的甘甜，層層遞進，低調而霸道地將所有味道統一起來。

　　飯店的建議食法：先拍照，挾開叉燒和菜，篤穿蛋黃與熱飯拌勻，讓每粒飯都裹滿了燒豬油和蛋汁，然後細味品嘗。

　　當你將蛋汁、豉油與米飯徹底拌勻，連同叉燒、洋葱與菜心一口送入，那種油潤、甘香、鹹甜交織的滋味，會讓你瞬間明白何謂「銷魂」。好吃得令人感動，卻又因為知道錯過今季便要再等一年，而隱隱生出幾分黯然。這大概就是六國酒店這碗「證書飯」的魅力。

張諾

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