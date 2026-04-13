KellyChu - 綠皮火車變身五星級專列 首發12天雲貴之旅好吸引 | Executive日記

內地列車發展，一日千里，帶動旅遊經濟。Kelly見到，武漢鐵路局本月10日宣布推出首列由老式綠皮車改裝而成的「舒適型旅遊專列」，後日即將載客啟程，展開為期12天的雲貴之旅。資料介紹，車廂配備獨立衞浴大床房（見圖）、棋牌室及K歌房等設施，針對長者出行需要，全車更進行適老化改造，設有房間扶手、夜燈、SOS緊急呼叫系統及AI管家等設備。



票價方面，12天雲貴之旅最低價每人10999元人民幣。消息發布後，內地社交媒體掀起熱議，不少網民紛紛留言表示「非常心動」、「簡直為我度身訂造」，更有人直言「是真的想去！」，目前首發團車票已售出9成。



旅遊促進會總幹事崔定邦話，內地鐵路遊深受港人歡迎，呢次綠皮火車情懷結合五星級設施，切合旅客追求深度體驗的需求，相信這類產品將逐漸流行。Kelly覺得收費一啲都唔貴，相信好多人會計劃由香港搭高鐵北上，接駁內地嘅豪華列車團。



KellyChu