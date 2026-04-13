Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李夢 - 閱讀與悅讀 | 在島上讀書

在島上讀書
在島上讀書
李夢
7小時前
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　香港全民閱讀日將近，讓我們談談「閱讀」這件事。

　　閱讀的意義不言自明，如何閱讀、怎樣閱讀，則要向名家請益。在《毛姆閱讀課》一書中，知名作家毛姆圍繞「好小說是甚麼」「巨匠與傑作」和「閱讀的思考」三方面，以犀利直白的口吻，解讀奧斯汀、狄更斯、托爾斯泰等名家名作。他不談高深理論，只談真實感受，卸下名著「光環」，讓閱讀重回輕鬆愉悅。

　　在這位桀驁的「毒舌」作家看來，閱讀是享受，絕非苦役。他反對把名著經典捧上神台，也不贊成死記硬背、人云亦云。名著雖好，也不必從頭讀到尾；閱讀中，不必盲目附和他人、輕信所謂的權威評論，而應關注自身真實感受。

　　讀不進的書，不硬讀；對於名家名作，先看自己是否喜歡，然後再理解。毛姆不厭其煩勸我們毋須仰視名著，而應將作品置於彼時社會景狀中審看，既找到亮點，也理解其局限。任何文學名作都無法脫離其時代而存在，後來的我們，也不必因為暫時地無法與某些名著親近而心存愧疚。要相信人與書的緣分，該屬於你的，總會到來。

　　唯有以輕鬆之心接近經典，才能避免功利、快餐式閱讀，真正在文字裏找到安寧與力量。

李夢

最Hit
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇案解密︱深圳龍崗舞王俱樂部大火44死包括5港人 無牌經營十米窄道成催命符？
奇聞趣事
2026-04-12 07:30 HKT
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
01:33
賭王何鴻燊女兒何超蕸安詳辭世 揭長年苦戰乳癌 養和醫院度過最後時光丨獨家
影視圈
18小時前
路透社
伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」
即時國際
4小時前
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」 網民驚呼「似冇着」 21歲大個女撞樣前TVB花旦？
炎明熹透視晚裝驚現「下身真空」   網民驚呼「似冇着」  21歲大個女撞樣前TVB花旦？
影視圈
15小時前
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
港鐵MMA︱羅湖站8男女因眼神問題「混戰」 兩男纏鬥壓頸狂毆 警拘6人涉公眾地方打鬥
社會
12小時前
假如今日有100萬 你會買甚麼？ 莊太量：60%資產押注4隻藍籌｜百萬倉
莊太量授年輕人理財之道 退休「老本」有數計 投資首選四大藍籌｜百萬倉｜百萬倉
投資理財
3小時前
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗總統稱願達成「平衡且公平」協議｜持續更新
即時國際
3小時前
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
何超蕸離世丨圈中人脈廣曾為楊千嬅任姊妹團 黎芷珊由細玩到大 王賢誌不捨盼一路好走
影視圈
17小時前
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
00:48
前TVB「金牌綠葉」鄭雷離世今午設靈  靈堂佈置簡約家屬拒受訪  曾演古天樂《神雕》裘千仞
影視圈
13小時前
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
茶記歎下午茶不夠1小時被趕走？港客怒斥「離曬大譜」 網民1原因撐餐廳：你揀呢個時間入去...
飲食
17小時前
更多文章
《藝術的故事》書封。
李夢 - 藝術的溫度 | 在島上讀書
　　三月的香港，屬於藝術。各類展覽和論壇接連登場，整座城市都沉浸在美和浪漫之中。對於藝術初入門者，想要了解藝術的緣起與發展，不妨讀一讀藝術史大家貢布里希（Gombrich）的名作《藝術的故事》，在字裏行間讀懂藝術的溫度。 　　《藝術的故事》不故作深奧，也不羅列史實，而是以娓娓道來講故事的方式，緩緩鋪展從遠古洞穴壁畫到現代實驗藝術的畫卷。在本書中，「沒有大寫的藝術，只有藝術家」這一觀點貫穿始終
2026-03-30 02:00 HKT
在島上讀書