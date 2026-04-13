李夢 - 閱讀與悅讀 | 在島上讀書

香港全民閱讀日將近，讓我們談談「閱讀」這件事。



閱讀的意義不言自明，如何閱讀、怎樣閱讀，則要向名家請益。在《毛姆閱讀課》一書中，知名作家毛姆圍繞「好小說是甚麼」「巨匠與傑作」和「閱讀的思考」三方面，以犀利直白的口吻，解讀奧斯汀、狄更斯、托爾斯泰等名家名作。他不談高深理論，只談真實感受，卸下名著「光環」，讓閱讀重回輕鬆愉悅。



在這位桀驁的「毒舌」作家看來，閱讀是享受，絕非苦役。他反對把名著經典捧上神台，也不贊成死記硬背、人云亦云。名著雖好，也不必從頭讀到尾；閱讀中，不必盲目附和他人、輕信所謂的權威評論，而應關注自身真實感受。



讀不進的書，不硬讀；對於名家名作，先看自己是否喜歡，然後再理解。毛姆不厭其煩勸我們毋須仰視名著，而應將作品置於彼時社會景狀中審看，既找到亮點，也理解其局限。任何文學名作都無法脫離其時代而存在，後來的我們，也不必因為暫時地無法與某些名著親近而心存愧疚。要相信人與書的緣分，該屬於你的，總會到來。



唯有以輕鬆之心接近經典，才能避免功利、快餐式閱讀，真正在文字裏找到安寧與力量。



李夢