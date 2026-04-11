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李純恩 - 人少心定 | 好好過日子

好好過日子
好好過日子
李純恩
7小時前
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生活 專欄
內容

　　大陸清明節假期，全國各地旅遊景點人山人海，有香港朋友趁復活節去上海玩幾天，結果跟清明節的人潮一起困在南京路步行街上動彈不得，拍了照片發來，看到那種盛況，真是令人頭大如斗。

　　如此多人出行，交通壓力自然大，加上天氣因素，4月4日有統計，光是中國航空交通，便有4559班飛機延誤，另有245班機取消。那天有朋友坐私家車從香港經深圳灣口岸去深圳，等了四個小時才過到關。

　　如此旅行，辛苦之極，若非必要，比如一定要利用假期或陪孩子外遊，真是可免則免。

　　這也是我每次外遊盡可能選在平日的原因。「無所事事」這句話好像不大好聽，但無所事事的人，在旅行這件事上，卻有「時間自由」的權利。如今退休的朋友越來越多，可以享受時間自由的人也越來越多，那就要充分使用這個權利，能不湊熱鬧，便不湊熱鬧。

　　人在旅途，最要緊是自在，自在了就心定，心定了便處處風景。前幾天在上海遇雨，便覓了一間麵包房，叫杯咖啡，坐在臨街窗邊，喝咖啡看雨景。喝完咖啡撐着傘沿街漫步，行走在嫩芽初發的法國梧桐之間，看雨點在地面彈起水花，看鮮黃色的共享單車在雨中掠過，很有情趣。這當然都是在假期人潮還沒有湧來之前，人少，清靜，心定。

李純恩

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