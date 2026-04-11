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KellyChu - 中央圖書館《浮翠流丹》工筆畫展 畫會：盼傳統藝術本地生根開花 | Executive日記

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KellyChu
7小時前
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生活 專欄
內容

　　行過銅鑼灣，有冇諗過圖書館都可以睇到令人心靜嘅工筆畫？香港清漣工筆畫會第4屆會員作品展《浮翠流丹》，現正於香港中央圖書館展覽館舉行，展期至4月14日，並設有多場導賞。

　　今次展覽主題同畫會「清漣」嘅精神好夾，以白牡丹嘅清雅，配朱砂紅綢嘅流動，展現東方美學中靜與動嘅和諧。畫會主席張梅從事教學十多年，佢就同Kelly講，最珍貴係同學生建立咗深厚情誼，互相扶持、共同成長為藝術大家庭。佢又話，會秉持「傳承為根、創新為魂」，因應學生性格同經歷，鼓勵自由創作，注重色彩嘅乾淨同層次感。佢希望，工筆畫能成為香港人沉澱心靈嘅出口，等呢個傳統藝術，喺本地生根開花。

　　小妹聽完，覺得工筆畫原來係一種好當代、好個人嘅表達方式；我都同張梅老師一樣，期望更多人可以認識工筆畫嘅魅力，所以大家有時間記得去睇展！

KellyChu

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