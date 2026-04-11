KellyChu - 玩遊戲贏紀念品 升級「禁毒先鋒」 「唔Take嘢 超級營」周末快閃港九新界 | Executive日記

保安局最近嗰個禁毒口號熱爆全城，知道大家意猶未盡，局方禁毒處就策劃咗個「唔Take嘢 超級營」快閃抗毒攤位遊戲，今日起一連幾個周末快閃港島、九龍同新界多個地點，參加者成功挑戰遊戲，就可以升級成為「禁毒先鋒」，獲得精美紀念品！



攤位設有3個遊戲，參加者化身人生嘅「守護隊」隊員，首先分辨健康同危險事物，其次學識認清並拒絕毒品，最後就係學習平衡良好生活習慣。成功挑戰晒三個遊戲，就可以升級成為「禁毒先鋒」，獲得精美嘅紀念品！現場布置都好講究，設有唔同設計嘅「打卡」道具，色彩繽紛又得意，家長亦可以陪同子女一齊影相，邊玩邊學，完全打破「禁毒教育好嚴肅」嘅隔閡。



Kelly幫大家整理咗近期嘅快閃地點：今日率先喺中環街市登場，之後18日會入黃大仙現崇山商場，19日就會快閃到沙頭角公眾碼頭，25日則會喺大埔超級城同大家見面。每日開放時間係上午11時至晚上7時，免費入場！



另外，「唔Take嘢 超級營」唔係一次性活動，攤位快閃地點每月都會更新，陸續登陸港九新界各區。想緊貼最新消息嘅話，記得follow埋禁毒處嘅社交媒體，隨時掌握第一手資訊啦！



KellyChu



「唔Take嘢」禁毒口號熱爆全城。