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林靜 - 鈴聲與種子 | 紅棉樹下

紅棉樹下
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林靜
7小時前
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生活 專欄
內容

　　「因緣和合，萬物相即」－－這8個字，既是創作的哲學，也是生命的寫照。

　　復活節假期丁丁在奧海城商場開檔，我對着一排小鈴猶豫不決。丁丁說：「就選一個你喜歡的聲音吧，它會伴隨你很長時間，每逢響起，總會記得。」我於是挑了一枚聲音不太尖、也不太沉，帶點卡通趣怪的小吊鈴，扣在銀包上。往後每當鈴聲響起，我便會記住它的聲響，也會記住丁丁的說話。

　　丁丁居於元朗，本是社工學系的學生，最終卻選擇了手作之路。她從家居四周、從山野林間，拾起掉落的種子，把它們化作耳環、指環、頸鏈、印章，以至各種掛飾。設計簡約古樸，不加雕飾，木質的溫度在掌心流轉，把人與樹的距離悄悄拉近。

　　「緣木種子」這名字，源自佛教「互即互入」的思想。當我們觀察自身，便會看見萬事萬物的滋養－－因緣和合，方有此身。每顆種子都是一個宇宙，藏着整棵樹的記憶，也藏着這片土地的呼吸。「本土孕育，香港製造」，對丁丁而言，不只是一句標語，而是實實在在的堅持。

　　她的創作有着清晰的倫理：不過度收集種子，不摘取樹上的果實，不使用瀕危物種，不以環境作為代價。所有作品皆用本地種子、植物纖維、棉麻繩與蜜蠟，當它們完成使命，便可回歸大地，化作春泥。

　　我輕輕搖晃銀包，由夾竹桃種子殼打造的吊鈴，細細碎碎地響起。善與惡、你與我、樹與人，從來不是對立，而是相互依存。

林靜

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