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馮榕榕（Ruby） - 《逐玉》時尚 | 榕榕細語

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馮榕榕（Ruby）
7小時前
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生活 專欄
內容

　　　最近迷上看《逐玉》，除了追看劇情，以及演員們的顏值，自己作為時裝設計師，都會按捺不住細看他們的戲服設計。越看越發現，裏面很多細節都很有心思，無論布料選擇、配飾、剪裁，還是當中的車花刺繡，都做得非常用心。在這種戰亂背景下，戲服不但能突出演員的光芒，而且沒有花枝招展的浮誇感，反而帶出一種實在、耐看的質感，令整個畫面更加好看。也難怪這種低調奢華的中式設計會越來越令人着迷。

　　說到中式設計，新中式風格其實已經流行好幾年。以前唐裝、旗袍、盤扣設計，大多只會在節日或特別場合出現，例如新年拜年時穿着；但現在，大家慢慢開始把帶有中式元素的單品融入日常穿搭。可能是一件有立領細節的上衣，一件帶盤扣的外套，又或是用刺繡、雲紋、對襟等元素作點綴，整體感覺已很有東方味道。這種轉變，也反映了大家對中式美學的接受程度提高，漸漸變成一種可以日常穿着的時尚語言。

　　如果說到新中式設計，第一個定會想起上海灘Shanghai Tang。這個來自香港的品牌，早在1994年成立，以1930年代上海的衣着風格為靈感，將中國傳統文化和當代時尚結合起來。品牌最吸引人的地方，在於它從來不是單純複製傳統服飾，而是把旗袍元素轉化成更現代、更國際化的設計。最近的系列更明顯向藝術感靠攏，透過更豐富的色彩層次、印花與刺繡工藝，讓中式美學不再只是懷舊，而是變得更時髦、更有生活感。那種傳統與現代混合得恰到好處的平衡，就是上海灘最具魅力的地方。

　　另外兩個值得留意的品牌，是來自內地的AO YES與YIRANTIAN。AO YES由Austin Wang與Yansong Liu創立，品牌以東方文化概念為核心，擅長把中國文化語言重新演繹成更年輕、更性感、更前衛的時裝表達。它的設計並不保守，反而很着重面料、線條與細節之間的流動感，令中式元素看起來更輕盈、更現代。相比傳統印象中的中式服裝，AO YES給人感覺更像是一種當代東方態度，既有文化根源，也有國際時裝的銳度。

　　YIRANTIAN則是另一種路線。品牌來自上海，創立於2014年，主要以都市女性為對象，強調剪裁、版型與面料工藝。它的設計不會過分強調符號化的中式元素，而是把東方氣質藏在輪廓、結構與質感之中。這種做法更內斂，也更適合日常穿着。YIRANTIAN的魅力在於把中式美學轉化成一種成熟、獨立、有力量的女性形象，既不浮誇，也不失辨識度。

　　如果大家覺得新中式設計很難配襯，其實可以先從簡單單品入手，例如一件帶有中式設計細節的上衣，再配搭牛仔褲，已經可以很時尚。這種穿法既保留東方味道，又不會太隆重，反而更容易融入日常，穿出一種低調又有品味的現代感。

馮榕榕（Ruby）

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