葉澍堃 - 「大班樓」享用精彩海鮮河鮮黑腳鵝和煲仔飯 | 葉Sir食經

「大班樓」是香港飲食界的神話，當很多香港人北上到大灣區覓食消費，同時卻有不少內地客專程到「大班樓」食飯打卡，品嘗亞洲第一及世界最佳50餐廳之一的中菜滋味。最近跟謙謙、大灣區航空老闆標哥一家及年輕才俊「李擦魚」在「大班樓」食了頓很精彩的晚飯，晚飯比平日更精彩，是因為菜單是由李擦魚及餐廳靚仔型廚Andy精心設計。



晚飯前菜3款，分別是荔甫鴨盒、台式老腐乳鹹魚臭豆腐及第一次食的酥炸蟹肉香菇盒，一口湯是粉葛鯪魚湯，有種在家飲湯的溫馨感覺。主菜先食兩款清蒸本地海魚，分別是荷包魚和冧蚌，荷包魚漂亮得像神仙魚，在街市很難買到，皆因漁民多數會把魚交給相熟餐廳。「大班樓」老闆Danny交遊廣闊，在港九新界都有相熟魚檔和艇家為他供應優質海魚，斤多重的冧蚌跟荷包魚同樣蒸得香滑鮮甜，魚汁撈熱騰騰的白飯是天下美味，謙謙很快便把一大碗白飯幹掉。



另一款海鮮是雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，這是餐廳的長青菜式，菲律賓花蟹鮮甜無比，花雕酒香迷人，但最愛的始終是吸取了蟹汁鮮味的陳村粉，香滑美味，一食難停。除了海魚，我們也食了剁椒鹹肉蒸大魚嘴，魚嘴吸取了剁椒的味道，麻香迷人，是太座每次必點之菜。除了海鮮河鮮，其他主菜有小騸雞和樟木煙燻黑腳鵝，去了骨的小騸雞啖啖肉，蘸薑蓉食鮮香惹味，最適合我等沒有牙力的老翁，黑腳鵝煙燻香味迷人，比任何燒鵝好食，平日聽到鵝便怕（你明的），今次卻連食兩件，飲杯Latour紅酒，人生樂事！



單尾是臘乳鴿及臘味煲仔飯，是我食過最精彩的煲仔飯，加了紫薯粒的飯用乾蔥豬油炒過，香味迷人，臘乳鴿跟膶腸和臘肉美味得難以形容，雖然很飽，也食了一大碗，金黃香脆的飯焦漂亮得像藝術品，謙謙連食數片，剩下的用蜆仔熱湯來做泡飯，是最美味的消夜。







葉澍堃

酥炸蟹肉香菇盒

荔甫鴨盒

50多歲的老香檳

漂亮的荷包魚

香滑鮮甜的冧蚌

樟木煙燻黑腳鵝

去了骨的小騸雞

美味的黑腳鵝

最美味的煲仔飯

臘乳鴿、潤腸和臘肉同樣精彩