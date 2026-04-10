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鄭曉光 - 春風送暖入社群 | 能源Don家

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鄭曉光
11小時前
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生活 專欄
內容

　　踏入春天，即時感受到天氣明顯轉變，其一在於濕度。煤氣公司辦公大樓位於海旁，甫遇上回南天，我從辦公室望出維港白茫茫一片，猶如覆上一層白紗，對岸的建築物也變得模糊不清。不少人在春天受濕氣困擾，不但使人疲倦易累，亦令衣服久未晾乾，產生難耐「噏味」，所以我一直推介朋友使用煤氣乾衣機，速乾衣服且防皺，實屬春日必備爐具。

　　天氣變化之二：溫度。雖然早晚氣溫間中清涼，但白晝氣溫顯著上升，有時中午時份太陽高懸，在街上急走不消幾步的我已感覺額頭冒汗，早一兩個月不時穿着的厚褸，我早已放進衣櫥深處。雖然天氣回暖，但早陣子煤氣公司義工隊向我打趣道，覺得暖意未夠，相約我一同走進社區，向長者送暖！

　　事緣上月中煤氣公司與房屋署首度聯手舉辦活動，向住在房署公共屋邨的長者送上關懷。在署方支持下，我們向有需要的長者戶捐贈並免費安裝「浴暖寶」。忽冷忽熱的天氣一般人都容易打噴嚏、流鼻水，何況較體弱的老友記，尤其洗澡後溫差大，一不小心就着涼。具備換氣、暖氣、熱烘等功能的「浴暖寶」，則讓長者在享受煤氣恆溫熱水浴後，仍能保持身體「暖笠笠」。

　　今次活動邀請到房屋局局長何永賢一同參與，向參加捐贈啟動禮的長者派福袋。我們又上門探訪已安裝「浴暖寶」的長者戶，有婆婆向我反映，使用「浴暖寶」後洗澡時十分暖和，不會「騰騰震」，浴室亦保持乾爽，不怕滑倒。我們首階段會捐贈700套「浴暖寶」，希望提升長者生活質素，讓他們有更安全及舒適的家居環境，為他們生活多添一份溫暖。

　　煤氣公司不止將暖意帶給長者，社福機構也是我們關懷的對象。例如博愛醫院在屯門藍地正興建全港最大型的安老院舍，煤氣公司團隊發揮專業，為項目度身訂做一站式環保燃氣方案，並贊助多樣化的燃氣設備，確保為院舍營運提供專業的能源服務。

　　此外，煤氣公司支持惜食堂位於沙田全新的食品製作中心，向其捐贈爐具設備，包括蒸櫃、高效靜音炒爐等，提升惜食堂製作膳食的能力，其中該中心現使用的煤氣自動煮飯系統，每日就能烹調約3500份香綿白飯。

　　如流行曲歌詞所道，春天該很好不止因有春風輕拂、嫩綠草使春雨香，我們更希望大眾感受到煤氣公司為社區注入的溫度，令社群每位成員皆春風滿面、溫馨滿溢。

鄭曉光

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