查小欣 - Penthouse潮粵大師聯乘宴 | 查乜料

愛粵菜，亦愛潮州菜，在優意集團於iSQUARE PENTHOUSE打造的限時《潮粵品鑒宴》二者兼嘗，12道海鮮主打菜式由潮汕名廚葉飛大師x PENTHOUSE廚師長陳智斌四手聯乘，堅守傳統又精緻創新。



面對維港無敵海景，晚宴以潮式點心叫醒味蕾：脆香返沙腰果仁，鮮潤油浸白沉香（白飯魚），懷舊潮州綠豆糕配老香黃雛菊茶，暖湯芹菜尖米丸舒胃。緊接的五小碟，全是心機手功菜：紅蟹石榴球，蟹肉鮮美；豆醬土豪巴浪魚飯，潮州風味十足；魚露醃溏心富貴蝦，蝦肉裹緊熟橙潤蝦膏；澄海掌翼凍，滷水飄香；黃豆南澳珠瓜（涼瓜），甘香。



重頭戲山珍汁汆本灣響螺出場，一致嘩嘩聲，大響螺只取兩片螺肉，豪氣厚切，用大松茸等乾菇熬製的山珍汁浸至剛剛熟，鮮嫩甜美。



清燉荷包白鱔海參湯，經典潮州養生湯+海參，荷包白鱔去骨，與鹹菜、冬菇清燉，湯清鮮香，海參口感軟糯。



鹹菜乾貝鴛鴦肚，用鹹酸菜燴魚肚與花膠，層次口感豐富；潮州之寶陳年老菜脯炆豬手，味道濃郁，豬手黏嘴。最後馬大師用自家製金不換油，堂煮砂窩龍蝦炒飯，美味。晚宴以潮式甜品古法芋泥官燕和糕燒三寶圓滿作結。



全晚用法國靚茨伯不同年份紅白酒配菜，一大發現是靚茨伯2021白酒甚好。



查小欣