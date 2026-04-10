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鄧達智 - 鋒味油條惠蘭薑醋 | 智智樂GO

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鄧達智
11小時前
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生活 專欄
內容

　　疫情之後，朋友約我北上飲茶；首間接觸，位於羅湖老牌陽光酒店對面，彭年廣場萬麗酒店的瑰麗軒餐廳。高樓底五星級優質酒店裝潢，枱布與桌巾用的並非人造纖維，而是純棉純麻或棉麻混紡。瓷器食具光潔整齊，色調跟著名的銀器與飾物品牌Tiffany特選天藍色睇齊……最重要還是年輕員工笑臉迎人，價錢與食物質素不成比例的性價比高。

　　美味點心款式甚多，首先吸引眼球，上桌未吃，已贏盡在場眾多艷羨眼光；從未見過足足半米長，20公分闊的油條，並非裝飾；好睇好吃，嘗過的人讚不絕口！為此，曾經每次想吃點心聊天講是非，即約齊豬朋狗友，北上瑰麗軒！

　　自從認識了元朗朗屏站旁，大型麵食壽桃牌廣告牌下「鋒味廚房」即叫即蒸，拒絕工廠製作的手造點心，北上飲茶的次數相應減少。天氣涼爽從村子信步走向鋒味，餐後散步回家，不用爭崩頭過關，輕鬆愉快的點心享受，不用花錢買難受！

　　工作勤奮的女經理惠蘭，不單止管理人客與業務別出心裁，每天更調教一大鍋膠質豐富、美味獨特廣東名物「豬腳薑」；怕熱氣，不敢隨便點來享用。

　　最近鋒味推出了幾乎半米長的巨型油條，雖然惠蘭也準備了濃郁豆漿；這款傳統配搭當然廣受歡迎。那天點菜巨型油條，上桌，見仍剩下薑醋，突發奇想，用油條沾醋同吃，果然脗合得天衣無縫，吃個不停一口又一口。

　　食開有人爭，周邊顧客見如此巨型油條沾醋吃，數分鐘後，圍着我們大概五、六桌；一條心，都用剪刀或手撕開巨型油條，沾着豬腳薑醋，大口大口吃着過癮的甜、酸、綿滑，用油條吃出豬腳薑的另類可能性；讓我想起西班牙流行、尤其南部安達露西亞早餐：源自南美洲的濃稠熱朱古力，配合傳聞源自菲律賓華人社區，或葡屬澳門華人至普通不過的早餐油條（Churros）；如此配搭食後難忘，每次旅遊西班牙，必定尋找Churros好店，早餐時間享用。

鄧達智

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