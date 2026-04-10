李純恩 - 上海大食遊 | 好好過日子

遊完濮院古鎮，第二天到了上海，在熟悉的靜安香格里拉酒店住三晚，又有回家的感覺。



三個晚上要安排三頓晚飯，這在上海是很容易的事情。第一晚去武康路的「龍門陣」。這是一家非常漂亮有趣的餐廳，既是川菜館又是酒吧，他們的川菜連年在上海排第一，他們的雞尾酒Basil drop也聞名上海灘。第二晚去鎮寧路的「福1088」，這家上海菜館的出品總是令人想念，尤其是他們把熏魚由青魚改成了白鯧魚之後，吃過真是忘不掉。還有他們的蟹粉吐司、清蒸鰣魚、紅燒肉，不吃一次好像都沒到上海。第三晚去新天地的「吉士星座」，他們的蜜汁火方、蒜子焗白鯧真是獨步上海灘，唯有天平路的「老吉士」可以匹敵。如果你喜歡吃臭豆腐，還一定不能錯過他們的臭豆腐春卷，那也是極品。以上這些，你如果有興趣，下次到上海不妨去試試。



這次因為帶着澳洲親家，想讓他們看看上海老式的本地風情，便帶他們去了老城隍廟豫園商場，在經典老店「綠波廊」吃上海點心。眉毛酥、葫蘆酥、桂花拉糕，尼克遜、英女皇、克林頓都吃過。加上包房窗外就是湖心亭和九曲橋，風景如畫，一頓午飯吃得稱心如意。



上海不但美食多，城市也令人自在舒服，只要你肯走路，想走去哪裏都十分方便。上海人管逛街叫「蕩馬路」，在上海蕩馬路也是旅遊的好節目，尤其在從前法租界的地界，漂亮的法國梧桐樹沿街而立，樹旁零星散落着各式各樣的特色小店、麵包房和咖啡店，真的賞心悅目。華洋雜處，新舊融合，香港人到了那裏，最自在了。



李純恩