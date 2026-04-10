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KellyChu - 慶麥當勞叔叔之家30周年 劉德華 姜濤同框復刻MV | Executive日記

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KellyChu
11小時前
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生活 專欄
內容

「嘩！華仔X姜濤？」見到呢個組合，你會唔會同Kelly一樣，感到意外又驚喜？為慶祝香港麥當勞叔叔之家成立30周年，香港麥當勞破天荒集齊樂壇天王劉德華同新一代人氣偶像姜濤，合拍慈善歌曲《沒有翅膀的天使》復刻版MV，促成呢次跨世代合作，真係諗都諗唔到！

　　講起香港麥當勞叔叔之家，Kelly相信唔少人都聽過佢嘅名，但未必了解佢嘅使命。其實佢源於為患病兒童及其家庭提供「家以外的家」，宗旨係讓病童喺接受治療時，家人能夠貼身照顧並得到支持，多年嚟幫助過無數家庭渡過難關。今次搵嚟兩代偶像攜手，正正希望將呢份「守護、陪伴與希望」嘅訊息，一代一代延續落去。

　　Kelly記得，《沒有翅膀的天使》喺2007年由劉德華親自填詞，專為病童加油打氣，多年來陪住無數人走過高低，係大家心目中嘅療癒神曲。如今時隔接近20年，首歌以全新姿態回歸，仲搵嚟新一代人氣偶像姜濤加入，將愛心跨世代傳承，為經典注入新生命！

　　講番個MV，Kelly覺得製作團隊都好有心思。復刻版一開頭，姜濤單人出鏡重演當年劉德華嘅角色，無論眼神、動作都做到高度還原。到MV中段，華仔驚喜現身與姜濤同框，掀起無限「回憶殺」。

　　兩人更聯同一班小演員，以及5位來自麥當勞叔叔之家嘅康復病童一齊拍攝，見到佢哋嬉戲互動嘅溫馨畫面，充分表現真摯且無微不至嘅愛，令成個MV多咗一份前所未有嘅共鳴同感動。

　　劉德華分享拍攝感受時話︰「好開心可以再次唱返首歌，呢首歌多年來對好多人都別具意義。」今次佢更特意加插Happy Birthday歌詞，為香港麥當勞叔叔之家送上30周年祝福，希望大家可以繼續陪伴病童同佢哋嘅家人，一齊走過高低時刻，Kelly都覺得相當窩心。

　　而已連續4年擔任慈善大使嘅姜濤，就直言今次合作好似發緊夢：「好榮幸可以重演前輩嘅經典角色」，希望透過音樂同影像，為大家帶來驚喜之餘，亦將愛心同正能量繼續傳開去。

KellyChu
 

劉德華與姜濤聯同一班小演員，以及5位康復病童一齊拍攝。
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