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馮應謙 - 演唱會穿搭 | 花樣男教授

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馮應謙
11小時前
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生活 專欄
內容

　　上星期看五月天演唱會，25周年的演出，歌曲已是耳熟能詳。反而，最讓我驚喜的，是啟德主場館的地點。一眾歌迷在演唱會開始前，已經在主場館周邊的booth打卡，我特別喜愛「遇見」公園Stayreal Park。Stayreal是五月天阿信和藝術家不二良創立的衣着品牌，我以前會到台灣就是去忠孝東路旗艦店買新款，現在，演唱會旁邊就可以打卡，所以我認為現在的演唱會經濟已經超越了旅遊，粉絲經濟、Fashion、社交媒體和平台經濟也包括在內。

　　我第一時間看小紅書，「#演唱會穿搭」就是關鍵詞。每天都看五月天的演唱會的粉絲，打卡的重點就是每天不同的穿搭。新手可以在小紅書上學習，網紅會教你「五月天演唱該穿甚麼？」，也有人專門問在啟德應穿甚麼？有歌迷會穿Stayreal T-shirt，有些會特別把五月天的皇冠造型logo掛在服裝上。粉絲就通常會用「應援色」來配合演唱會的主題。至於我，作為要增like的人，就要靠配合演唱會的效果。

　　演唱會經濟出現之前，大家穿甚麼都沒有太大分別，演唱會燈光一關，穿甚麼一般都看得不清楚。大家可以留意，現在場館外可以打卡之餘，也可以5點一早入場拍照。心水清的觀眾，也可以感覺到在啟德的演唱會中間，光線也會比較充足，大家可以一邊聽一邊打卡。

　　我一直認為，去啟德看演唱會，千萬不要穿深色和黑色衣服，要穿得明亮，淺色衣服最好，燈光打過來效果特別好。

馮應謙

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