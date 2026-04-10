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方保僑 - 中國機械人科技領先全球之謎 | 方程式

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方保僑
11小時前
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生活 專欄
內容

　　近年中國機械人產業迅猛崛起，成為全球最大市場。2024年中國安裝近30萬台工業機械人，佔全球新增量56.3%，超越其他國家總和；人形機械人領域亦高速發展，預計2026年銷量達2.8萬台，產量介乎10至20萬台，遠超國際預期。美國專注高階AI模型，日本則受技術老化與成本限制，而歐洲仍依賴進口核心技術，相比之下中國不僅技術與產能領先，近五年專利申請中更佔全球三分二，壓倒性領先。

　　中國的優勢在於系統性與結構性力量，龐大內需與完善的製造業基礎，為機械人應用提供無限場景，全國逾140間人形機械人企業，330款產品遍及舞台與工廠，形成激烈的「內卷」競爭力。其次，政策導向亦精準，「中國製造2025」及兆元國家級產業基金，融合軍民技術，釋放出類似「達爾文式」的優勝劣敗淘汰機制；中國掌握稀土資源優勢，稀土磁鐵開採佔全球65%、精煉佔88%，供應鏈優勢壓倒西方產能。

　　中國教育與人才體系支撐硬體整合，北京與上海設立國家創新中心，凝聚科研動能。五大人形機械人廠齊聚南韓AW 2026，宇樹科技、樂聚機器人、智元機器人等展示技術實力，軟硬結合直逼美國AI優勢。摩根士丹利指中國人口挑戰轉化動力，外資技術轉讓加速本土創新，預測2030年銷量達26.2萬台，市場幾何級爆發。中國機械人崛起非單純科技競賽，而是國家戰略結晶，高瞻遠矚的成果。

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