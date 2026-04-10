麥華章 - 匠心巧手即燒燒味 | 玫瑰人生

最近，坊間新開業了一個粵式飲茶及吃粵式小菜的好去處，就是坐落旺角MOKO新世紀廣場的美心皇宮新店。日前我與一班朋友去那兒吃了頓晚飯，菜式味道與質素令我們吃得滿意兼愜意，尤其是即場燒製的燒味，堪稱驚艷味蕾，值得推薦。



美心皇宮是美心集團屬下旗艦中菜品牌，上月開設了旺角MOKO店，特色是提供新世代體驗式飲茶，及創新轉型的中式餐飲，不但帶來回憶中的粵菜及點心滋味，更以創新手法推廣飲茶文化，既保留傳統手推點心車，亦推出即燒燒味，美心點心教室及特色甜品專區。手推點心車讓食客可在一系列蒸籠點心車、炸物酥皮點心車、中式甜品點心車即席挑選。



是夜我們所點菜式包括：陳皮醬即燒乳豬、順德菊花拆魚羹、翡翠帶子炒蚌片、蝦多士拼冰燒肉、金沙皮蛋煮學斗白菜、美心燒鵝皇、大澳漁村蒸飯及甜品芝麻卷。當晚出品都很有水準，大家吃到捧腹而歸。我最欣賞是即燒燒味，該店特設美心中菜首間讓食客近距離觀賞的明爐專區，包括燒乳豬在內的所有燒味，均即場以傳統粵式燒味工藝匠心巧手燒製。例如我們柯打的整隻陳皮醬即燒乳豬（見圖），便經開膛、燙皮、搽料、醃製、上义、風乾等繁複工序，然後由師傅細心轉動烤烘，火候與時間拿捏恰到好處，將乳豬外皮燒成均勻金黃色，成就出咬落皮脆肉嫩又多汁的效果，而乳豬內膛搽上的陳皮醬既中和油膩口感，又更添滋味，大家搶著來吃，整隻乳豬很快便一掃而空。



美味程度不遑多讓是現烤美心燒鵝皇，肉質細嫩的燒鵝燒得皮酥脆且脂香四溢，伴以滲透惹味醬汁精華的幼滑陳村粉，直令人吃到愛不釋口。而經典懷舊菜式如懷舊冰燒肉、順德菊花拆魚羹、大澳漁村蒸飯及懷舊芝麻卷亦很受歡迎，尤其極考功夫的粵式老菜懷舊冰燒肉，是在五花腩中釀入鹹蛋黃，口感豐腴甘美，油脂芳香而不膩，即時俘虜了大家的味蕾。



麥華章