梁家權 - 輕啖獅峰老樹龍井 | 好味大過天

每年三月底，杭州都有急件直送老友齊哥手上，即使是新冠疫情跨境運輸關卡重重，都一定在清明前送達，否則「明前」標記便失去時間印證。說的是最頂級龍井核心產區全年的第一採。與齊哥相知廿多年的獅峰茶農「茶娟」心血，若果再過兩個星期才長出的第二造葉芽，便屬下一節氣「穀雨」前的「雨前龍井」，論矜貴自然不及「明前」。



每年我都獲贈半斤有錢都未必在市面買得到的「明前獅峰龍井」，今年甫到手立即用85°C熱水沖泡。沖泡龍井講究水溫，也不要落太大把茶葉，一杯約用2至3克便夠了，而且可以把少量茶葉咀嚼吃下，甘味便會徘徊在口腔內久久不散，既濕又悶的清明時節，這種感覺零舍舒服。



不料享受過今年第一泡龍井不夠一星期，齊哥來電急召到他家，原來杭州又有急件來，今回只是兩小包龍井茶葉，當然也是獅峰明前的產物，但卻是茶娟惜貨如金的老樹龍井（見圖）輕。事緣齊哥與茶娟透過微信談及今年茶事，提到茶園古井旁有一棵幾百年的老茶樹，每年收成不多，齊哥不知如何落嘴頭，居然央得茶娟讓少許出來，並慷慨召我來分享。



獅峰龍井一般都是半機半手工製作，即是以滾筒機烘乾，再以人手炒茶；老樹龍井工夫更仔細，不經機器，全人手包辦所有工序。因為樹老，也因全手工，價錢是本已上品的明前龍井貴兩倍。



老樹龍井果然老氣橫秋！茶湯沒一般的草青味，而且甘味內斂，其實更順喉。咀嚼未泡過的乾茶葉，老樹茶葉沒有一般相對年輕茶樹葉芽的強烈澀味，即是越老越容易令人接受。



梁家權