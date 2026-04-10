何明新 - 余仁生「三堡」與「奧斯本像」 | 猛料阿Sir講古

以往在金鐘政府合署或高等法院大樓工作時，很喜歡在午飯或工餘時間到附近的前兵頭官邸「茶具文物館Museum of Tea Ware」和香港公園走走，茶館是我學習茶藝和學懂如何在急速生活節奏下停一停的地方，而在香港公園，很喜歡探望一下那原放於余氏淺水灣古堡的第一次世界大戰軍人銅像，這亦是我研究古堡屋主余東旋EU TONG SEN (1877-1941年)故事的淵源。



這軍人銅像為紀念一戰陣亡英軍而鑄造，原收藏於淺水灣「余堡」內，1981年清拆，銅像轉贈駐港英軍，放置於深水埗「奧斯本軍營」（後改稱「九龍東軍營」）守衛室前。1992年是香港抗日保衛戰50周年，因其與加拿大一戰士兵、二戰香港抗日英雄奧斯本John Robert Osborn的事蹟（一戰曾服役、二戰1941年在香港抗日英勇犧牲）合，故於1992年銅像以他命名及遷移至中環域多利兵房Victoria Barracks改建的香港公園，以紀念他及軍民在1941年保衛香港戰役中的英勇行為。



我在中環半山堅道讀中學時，附近般含道有一古堡大宅，「余園Euston」，是余東旋在香港興建三座古堡大宅之一，其他分別位於淺水灣山崖邊的「余園Eucliffe」和大埔汀角路「余園Sirmio」，三座均是余東旋於1930年左右打算長居香港時興建作為與家人居住及度假地方，雖然他不是在香港發跡，選擇香港這片福地是他歸納了落葉歸根，天氣和健康等考慮。不知是有幸或不幸，他於日本人佔領香港前數月在港病逝，其淺水灣古堡Eucliffe被日軍佔用，他遺下的生意亦遭受日本侵略而損失慘重，埋下日後「江河日下」家族生意失利的伏線，加上戰後政局變幻莫測、部分有能力的後人英年早逝和承傳出現了問題，使他創於東南亞和香港的地產投資，採礦業、橡膠、銀行（利華）等最終於八十年代全落入其他人或財團手中。今天，幾經轉折和靈活財技，余仁生後人才重掌藥業。



香港三座余園最早被賣掉是於大埔汀角路的「余園Sirmio」，1972年被收購及改建成今天的雅景花園，而葬於此的他和其祖父余鶴松（早年骨殖從家鄉遷到此再葬）被遷往荃灣華人墳場，而其他兩座亦於1981年被逼拍賣後拆掉，「昔日余如家三堡壘，化作尋常百姓家」。



追源溯始，軍人銅像、余園和茶館有很微妙關係，茶館重要展品是「維他奶」創辦人羅桂祥捐贈，羅桂祥是得余園主人余東旋資助完成大學後成為其公司高層，羅於國內出生，十多歲時隨母到馬來西亞與父親一起生活，父親在余東旋公司工作，余得知羅聰敏，但因家貧未能讀大學，余建議供他讀大學，但要選修商科，畢業後在其公司服務，1934年，羅於香港大學畢業並於余公司工作，在一偶然機會接觸到可用大豆生產與牛奶營養相若的豆奶，1940年，他在香港創辦的豆品公司終於生產出「窮人的牛奶」－－「維他奶」。



何明新