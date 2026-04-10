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李飛帆 - SPARKLE by KAREN CHAN Pop Up 期間限定店進駐又一城 | 企業熱話

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李飛帆
11小時前
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生活 專欄
內容

　　SPARKLE by KAREN CHAN Pop Up期間限定店於4月1日至9月30日進駐又一城。期間限定店整體設計採用香港家傳戶曉的經典「紅白藍」為主題，結合時尚展示與文化敘事，配上香港標誌性的霓虹燈街頭元素，讓你在選購心儀產品之餘，能親身感受到香港文化的獨特魅力，貫徹品牌中西合璧、「時尚×非遺×文化×藝術」跨界別聯乘的設計理念。

　　品牌特別推出期間限定特別優惠，全場正價產品2件85折、3件7折優惠；購物滿$100送「扭蛋」1次，帶走SPARKLE by KAREN CHAN旗袍或唐裝磁石徽章（價值$299）；滿$1,000送SPARKLE by KAREN CHAN眼罩1個（價值$499）；滿$5,000更送SPARKLE by KAREN CHAN《尋秦記》電影限量版BE@RBRICK 100% （7cm）1個（售價$700）。所有禮品數量有限，送完即止。

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