何重恩 - 全民國家安全教育日 | 重中之重

美以伊戰事導致中東人民飽受戰火蹂躪，多地人民受到炮火牽連，經濟崩潰、生靈塗炭，令我們想到國家安全是何等重要的事情。2015年7月1日，第十二屆全國人大常委會通過《中華人民共和國國家安全法》。該法第十四條明確規定，每年4月15日為全民國家安全教育日。



國家安全涵蓋20個重點範圍，包括政治安全、軍事安全、國土安全、經濟安全、金融安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全、糧食安全、生態安全、資源安全、核安全、海外利益安全、太空安全、深海安全、極地安全、生物安全、人工智能安全、數據安全等。以上範疇有些看字面便能明白，但有些卻要思考才能理解當中含義，譬如文化安全是說意識形態、文化傳承與價值觀，人工智能安全涵蓋AI倫理、算法與應用風險，數據安全包含重要數據出境、個人信息保護等。



2026年全民國家安全日的主題是「統籌發展和安全，護航『十五五』新征程」，香港特區政府官方公布的本地主題則略有微調，但核心內涵仍是一致的，「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」，主題解讀從核心邏輯看，發展是安全的基礎，安全是發展的條件。2026年作為「十五五」規劃起始年，主題旨在引導全社會在推進高質量發展中，築牢國家安全屏障。我曾參與設置在歷史博物館的「國家安全展覽廳」的一些內容製作，總覺得展廳如能擴建，爭取大一點的地方會更理想，政府即使財政緊絀，國家安全以及愛國主義教育的經費絕不能少。



何重恩