李純恩 - 濮院古鎮 | 好好過日子

遊完杭州，轉去嘉興桐鄉的濮院古鎮住一晚。本來打算住在上次住過的梅尚大酒店，但酒店新蓋的別館「秀野堂」啟用了，光是聽這名稱已十分吸引，古鎮大當家姚潔妹妹便安排我們住了「秀野堂」。



到濮院那天細雨濛濛，從鎮口坐着小船一路搖進去，天光水影，漣漪圈圈。我跟澳洲親家說，這就是江南水鄉的詩意，比大晴天迷人得多。他們看着兩岸的垂柳和水榭，慢慢也感悟了這一層意思。不一會船到了「秀野堂」客房前的小碼頭，登岸入住。客房寬敞精緻，每間房前帶一個小庭園，清靜怡人。



鎮中的原居民在古鎮開發時都外遷了，清明假期未至，又不是周末，古鎮裏遊客稀少，偌大的地方，來來去去好像就我們幾個人。春花則開得十分熱鬧，迎春、海棠，橋頭水邊，盛開的櫻花更是到處可見，花朵花枝在細雨中帶着晶瑩的水珠，互相映襯，份外嬌美。水鄉河道交錯，明清時期的古橋連着古橋，石板街反映着天光，楊柳枝上一串串翠綠的嫩芽，還有壯觀的「福善寺」，倒映在河裏的寶塔，如此環境，如此清靜，真是求之不得。



下午回房歇息，雨還在下，庭園中的太湖石像抹了油，烏亮烏亮。便坐在庭前檐下發呆，看景聽雨，空氣好得可以滌肺。入夜之後，又坐船出遊，此時燈光亮起，水鄉的屋舍街道在雨夜裏光影爍爍，晶瑩通透，小船繞鎮而走，雨下大了，水面燈火映照中，一片飛濺的水花，船行其中，隨着搖櫓擺動，如夢似幻，別有一番情趣。



李純恩