林靜 - 假日咖啡漫遊 | 紅棉樹下

過去的長假，沒有搶機票，也沒有趕行程。留在香港，第一個節目，就是去西九文化區的咖啡節。



大草地上散落着八十多個本地與國際精品咖啡攤檔，不覺擁擠，只有咖啡香與笑聲交織的慢活氣息。遊走其中，像翻着一本流動的咖啡雜誌，每頁都是驚喜。



先到Knockbox Coffee，主理人Laughing哥是多屆香港咖啡師大賽冠軍。他沖煮咖啡時神情專注，分三次注水，細膩帶出咖啡的酸度、豆香與回甘。手沖入口，果酸明亮，尾韻乾淨。



接着被一陣笑聲吸引，韓國品牌Default Value的Benny正熱情介紹他的創意作：白泡菜糖漿咖啡。聽到「泡菜」二字，起初有點卻步，誰知第一口便改觀。微甜的發酵香氣輕柔襯托咖啡的堅果調，沒有預期的鹹辣，反而清爽有趣，顛覆了味蕾的想像。咖啡上那層蜜糖泡沫，更讓整杯飲品像一件小藝術品。



然後循着一股花香，來到東莞的「3C」。主理人Joyce把白蘭花與香蕉融入咖啡，取名「有蕉氣」。一靠近，便聞到那股熟悉的、屬於香港夏日的清香。喝下去，花香含蓄地纏繞在咖啡的苦甜之間，像在杯中綻放一朵素白的花。



三杯咖啡，三種性格－－本地冠軍的紮實、韓國Oppa的玩味、東莞女孩的細膩，全賴咖啡師的創意和塑造。唯有在咖啡節，才能夠一次過品嘗。



林靜