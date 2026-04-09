KellyChu - 「樹博士」揭氣候變化搞亂生理時鐘 木棉樹驚現「花葉同現」怪象 | Executive日記

春天萬物復甦、充滿生機，係一年四季當中嘅賞花好時節，除咗Kelly昨日講到嘅魚木，鮮紅燦爛嘅木棉亦在市區常見。木棉花期通常在每年3至4月，但以往冬天落盡葉、春天一片紅嘅美景，今年卻變成「一半綠葉、一半紅花」嘅怪象。學者直言，木棉嘅生理節奏被打亂，「好明顯係氣候變化搞鬼」。



去年Kelly在街頭漫步，見到棵棵木棉齊開花，火紅花海美不勝收，今年卻美景不再，有些可惜。教育大學「樹博士」詹志勇同Kelly解釋說，因為寒冷日子越來越少，打亂咗木棉生理節奏，本應冬日落葉、春日繁花，而家變成新舊葉「同場」，觀賞性就會大打折扣。佢坦言話呢個現象好明顯係氣候變化搞鬼，「就好似生理時鐘被擾亂一樣」。



事實上唔止木棉，其他樹木都「亂晒大龍」。鳳凰木本應初夏開花，依家花期延長到夏末甚至初冬；杜鵑更誇張，原定4月盛放，今年2月就搶閘出場。詹博士話，植物感應到暖化便會作出反應，「精明」地調整生長策略－－少落葉其實係節約資源，唔使耗費大量能量長新葉，仲會回收氮、磷等元素留待之後長新葉用，如今木棉樹正由落葉樹慢慢轉變為半落葉樹。



呢個轉變對生態都會有連鎖影響。木棉提前開花，蜜蜂同雀仔嘅食物資源就會減少；氣溫忽高忽低，更可能影響佢哋嘅壽命。Kelly覺得，睇樹開花看似小事，原來係大自然向我哋發出嘅警號——氣候變化唔再係遠方嘅新聞，而係街邊一棵樹、一片花瓣嘅改變，無論對大自然嘅小動物，抑或是人類嘅生活，都帶來影響。



KellyChu