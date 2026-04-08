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KellyChu - 養和「健步樂行」籌50萬元 助認知障礙免費篩檢恆常化 | Executive日記

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KellyChu
8小時前
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生活 專欄
內容

　　「養和山村義工隊」早前舉辦第18屆「健步樂行獻愛心」步行籌款活動，成功為高錕慈善基金籌得港幣50萬元。籌得善款有助基金會建構可持續社區服務模式，期望未來將免費認知障礙篩檢先導計劃恆常化，並擴展至全港18區，及早診斷社區嘅隱形患者以接受治療。

　　養和醫療集團行政總裁、養和醫院院長李維達醫生指出：「高錕慈善基金自成立以來專注深入社區，推動認知障礙症篩檢，不止減輕患者和照顧者將面對嘅重擔，透過及早檢測，亦可紓緩未來社會醫療負擔。今年義工隊選定高錕慈善基金為受惠機構，將可讓養和除了在前線提供醫護服務外，更希望透過支援基金會全面服務，喚起大眾對認知障礙症嘅重視。」

　　高錕慈善基金主席及執行委員會委員盧永仁稱，根據最新估算，香港喺2039年將會有超過33萬名認知障礙症患者，情況嚴峻。認知障礙症暫時只能以藥物及非藥物治療減慢病情發展，最佳應對方法係及早預防並從生活入手，通過運動、社交、認識新事物，並配合健康飲食，有助降低患病風險。

KellyChu

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