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KellyChu - 大角咀夢幻「花之隧道」 魚木驚艷綻放任打卡 | Executive日記

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KellyChu
8小時前
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生活 專欄
內容

賞花唔一定要飛日韓，香港四季亦有各種美麗花兒在城中盛放，其中備受港人喜愛嘅魚木，已於剛過去的復活節假期悄悄開花，為連日陰天添上生氣。

　　魚木又稱樹頭菜，花期在3至5月，盛花期則在4月中下旬。由於魚木開花時白色花朵會轉為淡黃色，盛放時滿樹黃白，茂密好看，且常有「花吹雪」美景，總能吸引途人駐足欣賞。

　　近日不少網民分享拍攝嘅魚木美景，當中大家每年都蜂擁而至嘅熱門打卡點必然係大角咀櫻桃街，因櫻桃街公園旁連接奧海城三期嘅藍色行人天橋被多棵魚木包圍，花開時形成壯觀黃白色花海，宛如「花之隧道」，非常夢幻。同區嘅太子道西聖德肋撒堂亦係受歡迎賞花熱點，多得這幢羅馬式建築為美景增添了幾分浪漫。

　　魚木作為市區中嘅景觀樹，事實上18區都隨處可見。有網民就指出，天水圍每一條街、每一個車站都開滿魚木，抬頭便是漫天黃綠交織，充滿盼望，係名副其實魚木之都，不遜於櫻桃街和太子道西嘅震撼花海。

KellyChu

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