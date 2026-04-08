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李純恩 - 搖船遊西湖 | 好好過日子

好好過日子
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李純恩
8小時前
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生活 專欄
內容

　　這天訂了船遊西湖，但前一晚船家來電說接到管理當局通知，告知明天氣象報告有雷雨，為安全計，可能遊船都不許出湖了。

　　天公不作美，那也沒有辦法。不料第二天早上起床竟見到有一絲陽光在雲層中掙扎，接着船家又傳短訊通知，說下午才會下大雨，上午還是可以乘船遊湖的。於是按原計劃，在酒店吃完早飯就坐車去了蘇堤傍的碼頭，船伕大姊已在等候。上了船，解了纜，大姊擺身搖櫓，小舟悠悠然蕩向湖中。

　　西湖景色有「晴湖不如雨湖」之說，此時剛下過的一陣小雨，兩停後水氣充沛，遠處湖面上隱隱飄着薄霧，把山色遮去一半，近處的花草則份外明亮，水鴨飛過，看得見羽毛上的水珠閃光。或許是以為要下大雨，遊客不多，湖面上的船也不多，清靜得可以聽到船櫓帶起的水聲。船一搖一晃從外湖搖到月湖，又從月湖搖到內湖，觸目所及，一會蘇堤春曉，一會花港觀魚，回頭又見到孤山下的西泠橋。

　　大姊問還要不要再去得遠一點，我說不用了，像這樣已經很舒服了。如此過了一個多小時，上了岸，順路走到曲院風荷去看櫻花。兩天前來看過，經歷幾場小雨之後，花開得更加熱烈了，大片大片，風吹過，飄得一地雪。正陶醉間，忽聽見隆隆聲響，我跟大婆說，我們運氣真好，現在才打雷。大婆說哪有打雷，你看！順着她手指的方向看去，原來是兩個清潔工人，推着滿滿的垃圾桶在石路上隆隆然走過。

李純恩

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