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小董 - 中藥會升高血鉀嗎？ | 輕鬆養生

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小董
8小時前
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生活 專欄
內容

　　小董的癌症病人不少，因不同原因而需要長時間調理身體的也有許多，在中西結合治療下，他們的病情得到很好的效果！我從來都不會說這只是中醫藥造的福，而是告訴病人咱們各取所長、各有優點，把最好的都用上了自然看到成績。可就是偏偏有那些還活在殖民時代的西醫們，總喜歡把病人的肝酵素升高、血鉀升高來歸咎於中醫藥，這種「莫須有」的罪名令我很是煩厭，皆因這既不文明又井底蛙的幾句詆毀說話，直接把原本好好的病者給嚇破膽，二話不敢說便停了救命的中藥，卻完全不老實地告訴他們化療藥的毒性才是真正的罪魁禍首！把賢臣幹掉了，留下宦官之禍。小董研究百篇科學文章，總結如下，望大眾能清晰之外，也給信口開河的那些研讀西方醫學家參考。

　　下面這些常見中藥材，容易升高血鉀，尤其腎功能不好、正在吃保鉀利尿劑或沙坦和普利類降壓藥的人要格外小心：

　　一、含鉀量高、易致高鉀的中藥：

　　1.利水滲濕類。如茯苓、豬苓、澤瀉；玉米鬚、冬瓜皮。

　　2.補益類。如人參、西洋參、黨參、黃芪；熟地、山藥、枸杞子、杜仲。

　　3.平肝類。如山茱萸、五味子、覆盆子；牡蠣、龍骨、石決明。

　　二、特別危險、更易升高血鉀的：

　　甘草：長期或大量用會導致假性醛固酮增多症，水鈉瀦留、血鉀明顯降低後反跳升高，還可能心律失常；夏枯草：鉀含量很高，腎病患者慎用。

　　哪些人最容易出事？

　　慢性腎病、腎功能不全；糖尿病腎病、少尿/無尿。中藥不是越補越好，腎病、心臟病患者必須在有經驗的中醫師指導下用。若出現手腳麻木、乏力、心悸、胸悶，要立刻查電解質，警惕高鉀血症。

　　假如你或身邊的親朋戚友也需要長期服用中藥的話，請細閱中醫師開出的處方！近年很多中醫師不知因為甚麼原因，會把同一張處方重複十遍，我猜是因為「懶惰的緣故」，在電腦上只需按一鍵，方子便出來了！不專業更是不負責任的害群之馬！請記着，中藥材不是毒，胡亂開藥的才是毒蟲！血鉀或肝酵素異常只會在長期不恰當使用中藥時才會發生！

學貫中西的大愛中醫師博士
小董

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