嘉洛 -《JIMMY O. YANG 歐陽萬成FINALLY HOME》為演出式電影提供新方向 | 嘉洛的光影世界

演出式電影（concert movie）存在於現場表演與電影敘事之間，能為藝人和觀眾帶來不少回憶。這類電影模式最早始於上世紀40年代，首部作品《Adventure in music》片長1小時，攝製10位音樂家演奏古典音樂。其後59年《Jazz on a summer's day》及70年的《胡士托音樂節》均是以紀錄片方式記錄台前幕後一切。隨着電視影音效果日佳，演出式電影開始移植至電視直播或製作影音產品銷售為主。近年這類電影再迎來了巨大復興，關鍵在於《Taylor Swift：時代巡迴演唱會》（Taylor Swift：The Eras Tour）出現。



Taylor Swift製作《時代巡迴演唱會》電影版，旨在將這場爆滿、人氣演唱會帶給數百萬買不到票的歌迷。她利用這空前需求，繞過傳統片廠，自己攝製電影，直接與AMC影線談判，以每張13至19美元較高票價讓歌迷觀賞，她亦獲更高利潤分成，這徹底改變了藝人發行演唱會內容普有方式。影片放映時成功打造了一場「社群」活動，鼓勵粉絲場內載歌載舞，共同分享體驗，造就了影片全球票房逾2.67億美元，遠超過米高積遜遺作《This is it》2.61億美元。



《JIMMY O. YANG 歐陽萬成 FINALLY HOME》亦明顯受到《Taylor Swift：時代巡迴演唱會》影響。他將去年6月紅館5場共3.5萬觀眾參與、結合了煙火、歌曲跟驚喜客串藝人的棟篤笑演出，剪輯成包含幕後花絮、個人訪談等現場表演無法提供的主題元素（香港味）二次創作，影片首度在香港獨家戲院及北美院線上映，希望將演出式電影的內容空間由音樂擴闊至喜劇笑話，這跟占士金馬倫今年製作的《BILLIE EILISH - HIT ME HARD AND SOFT巡迴演唱會（3D現場版）》亦一樣，只是後者走電影技術層面方向。



嘉洛