世界盃十大熱點 帶你投入足球熱

美加墨世界盃最後6個參賽席位，在剛過去的國際賽期全部確定，48支參賽球隊2個月後將在綠茵場上逐鹿中原，爭奪大力神盃。今屆世界盃決賽周迎來近20年來最大改革，擴軍至48隊，首次由3國聯辦，比賽時間由深夜橫跨至中午，返工都有波睇。而且C朗拿度、美斯、基利安麥巴比、艾蘭夏蘭特等星級射手料悉數參賽，無論是否足球迷都不容錯過，今日專題由淺入深，帶大家投入足球熱。

1、首次3國合辦 決賽選址新澤西

今屆世界盃由3個中北美洲國家，美國、加拿大和墨西哥聯合主辦，是歷來首次由3國共同承辦。之前22屆中有21屆是單獨主辦，只有2002年由日本及南韓合辦，今次更再創先河由3國共同承辦。

3國共16個城市參與主辦，美國有11個城市、墨西哥3個、加拿大2個。104場比賽中，有78場在美國舉行，加拿大和墨西哥各13場，揭幕戰墨西哥對南非，在前者首都墨西哥城主辦。由8強開始，所有比賽都在美國上演，包括兩場準決賽和決賽，決賽就在可容納82500人、位於紐約新澤西的大都會人壽球場舉行。

2、勿錯過6月17日「神鋒之夜」

若要提到那一日的賽事不容錯過，必然是6月17日。當日將會有4場賽事，深受球迷歡迎的基利安麥巴比、艾寧夏蘭特和美斯都會登場，直落3場上演「神鋒之夜」。

3人將分途出擊，為各自的國家隊出戰首輪分組賽。深夜3點先有麥巴比領軍法國，迎戰非洲勁旅塞內加爾，為上屆屈居世盃亞軍的復仇之路拉開序幕。緊接清晨6點就有曼城球星夏蘭特在世界盃決賽周初亮相，率挪威對亞洲代表伊拉克，全力爭取世界盃首勝。之後早上9點則有美斯登場，率領衛冕的阿根廷對阿爾及利亞，這名38歲一代神鋒全力帶領潘柏斯雄鷹再次站上世界之巔。

3、深夜踢到中午 返工都有波睇

今屆世界盃決賽周由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，橫跨整個北美時區，包括東部時間、中部時間、山地時間及太平洋時間，各區與香港有12至16小時時差，再加上分組賽階段會在三地分別舉行，開波時間不同。

最早的比賽在香港時間深夜12點開始，最後的場次到中午12點才上演，其間亦有不少場次在早上7時和10時進行，香港上班族可以一邊返工，一邊「偷雞」睇直播。同時分組賽比賽頭場到尾場踢足12小時，球迷們要有足夠精神和體力，才可場場追看。

4、淘汰賽增設32強 小組第3可出線

今屆決賽周大幅度擴軍至48隊，因此賽制上亦有所調整，48支隊伍將分成12組，每組4隊，頭2名直入淘汰賽。而淘汰賽階段增加了32強，因此其中8組的最佳第3名都可以出線。

正因為小組第3名都可以出線，參賽球隊就算在頭2輪皆輸，亦可望贏下尾輪晉級，減少例行公事的出現。以2016年歐洲國家盃為例，葡萄牙在小組中3戰3和僅得3分排小組第3，以得失球優勢成為最佳第3名之一進入淘汰賽階段，最終贏得歐國盃冠軍。

5、法國陣容豪華 最具冠軍相

今屆世界盃列強雲集，最有冠軍相的球隊，就是陣容最豪華的法國隊。該隊攻擊線有基利安麥巴比、金球獎得主奧士文尼迪比利，中場則有皇家馬德里孖寶曹亞文尼和卡馬雲加，還有星級防守中場尼高路簡迪，防線亦有威廉沙列巴等大勇戰將。他們上屆互射12碼不敵阿根廷得亞軍，今屆有力捲土重來。

而英格蘭有哈利卡尼領軍，加上祖迪比寧咸、布卡約沙卡等新生代巨星，是另一熱門。另外，西班牙亦有崛起之勢，不但有拉明耶馬、柏迪等新星，亦有洛迪卡斯簡迪、卡華積等經驗老到球星坐陣，這支新老融合的鬥牛軍團實力亦不容小覷。

6、美斯C朗最後一舞 有望演終極一戰

今屆世界盃預計是球壇絕代雙驕，阿根廷球王美斯和葡萄牙巨星C朗拿度的最後一舞。41歲的C朗和年輕3歲的美斯，出道至今在球壇頂峰對戰多年，兩人分別為巴塞隆拿和皇家馬德里於西甲和歐聯賽事對抗近10年，合力上演多場經典之役。

2人近年分別轉戰美國和沙特阿拉伯聯賽，在不同賽區下，球會層面難有碰頭機會，球迷都期望兩人在今屆世盃相遇。阿根廷本屆編入J組，葡萄牙則在K組，但若2支隊伍以次名出線，有望最快在16強碰頭，上演終極一戰。

7、夏蘭特終踏上 決賽周舞台

今屆除了不少新國家在決賽周亮相外，亦有多位新生代星將首踏世界盃決賽周舞台。25歲的艾寧夏蘭特隨挪威首入決賽周，這位效力曼城的鋒將成名已久，成為入球機器多年，但一直未能出戰世界盃決賽周，上屆世盃未能通過外圍賽只能當觀眾，今屆外圍賽他火力全開，8場小組賽狂轟16球，帶領球隊以不敗姿態晉級，令人期待他初登決賽周舞台的表現。

另外2位近年在英超崛起的鋒將，帶領曼聯重返英超前3的馬菲奧斯根夏，今屆將首度代表巴西出戰決賽周，或可延續好狀態助森巴軍團再登頂。而車路士首席射手高爾彭馬亦首次代表英格蘭出戰世盃，盼助三獅軍團「帶足球回家」。

8、擴軍至48隊激鬥39日爭冠軍

今屆參賽隊伍由過去7屆的32隊，大幅擴軍至48隊，歐洲代表最多佔16隊，其次是非洲區共有10隊，亞洲代表則有9隊，中北美洲及加勒比海和南美洲代表各佔6隊，最後1席是大洋洲球隊新西蘭。

而隨着隊伍的增加，比賽日數亦由上屆卡塔爾世界盃的29日，增加至39日。6月12日上演小組賽揭幕戰後，一路鬥到28日決出淘汰賽資格，並隨即於29日開始淘汰賽階段，7月19日進行季軍戰，翌日上演決賽定出盟主。

9、嚴打拖延時間 換出場太慢會被罰

國際足協在今夏的美加墨世界盃，將會嚴厲打擊拖延時間的行為，主要針對遲開龍門球和界外球，以及被換走球員行得慢的問題。

新規則規定當一名球員被換出場時，需要在10秒內離開球場。如果超過10秒，入替的球員被罰等待多1分鐘才可出場，期間換人的球隊將少一名球員。而針對遲開龍門球和界外球的行為，當取得皮球後會啟動5秒倒數計時，超時就會失去球權。此外在場上接受治療的球員，要離場等待1分鐘才能返回球場，但如果涉及黃牌犯規動作造成的受傷情況，就可以豁免。

10、5隊新面孔首度亮相決賽周

今屆賽事大幅擴軍，帶來更多新面孔，有5個國家初次亮相世界盃決賽周舞台，包括烏茲別克、約旦、佛得角和庫拉索。當中全國國土面積僅444平方公里，人口只有約15萬人的小國庫拉索，成功在中北美洲及加勒比海外圍賽脫穎而出，打破冰島35萬人紀錄，成為最少人口出戰世界盃的國家。

而在洲際附加賽趕上尾班車入決賽周的剛果民主共和國，首次以這國名參賽。他們在1974年世界盃，以前身扎伊爾的名義參賽，今次亦算是另一支參賽的新丁。