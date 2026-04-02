李純恩 - 自家遊 | 好好過日子

自從上次帶澳洲親家去了一趟張家界，他們對中國念念不忘，總說下次還要來。隔了一年多，趁着我正在江南遊，便安排他們到杭州上海玩一次。女兒女婿當然參加，女婿的姊姊和姊夫正在日本旅行，也要飛過來湊熱鬧，於是八個人便也成了一個小團。這日我家大婆先到杭州，餘者第二天各自從澳洲、東京和香港飛來，晚上到齊，聚在錢塘江畔柏悅酒店，十分熱鬧。



杭州柏悅酒店是常來常往之處，車到酒店門口，接待處的小伙子一句「歡迎回來」，特有賓至如歸之感。然後到了樓上大堂、餐廳，見到許多熟悉的面孔，進了客房更是像回家，處處順手。



第二天是星期日，西湖人潮太洶湧，去不得的。便帶着親家去了梅家塢茶園，先去茶山上走走，清明節前，茶田裏都是趕着採明前龍井的農婦，身揹竹簍，頭戴斗笠，散在綠油油的茶田中都是風景。看完風景就去茶園吃農家飯，清蒸江鰻、蔥油蠶豆，各種時鮮葷素擺了一桌，吃得不亦樂乎。



傍晚驅車去老友李寂萊在西溪濕地旁開的餐廳「訪溪上」。那裏有花有水有茶有酒。時值夕陽西下，將茶酒拿到戶外草坪，坐在水邊聊天看日落，風涼水冷，甚是愜意。天黑後進屋吃飯，寂萊安排了一桌菜，兼顧華洋口味，即有西湖醋魚，也有北京烤鴨，美酒佳餚，吃得澳洲親家問我，你怎麼到哪裏都有好朋友。



李純恩