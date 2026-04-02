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潘雄威 - 牙齒的一生 | 乳齒童時

乳齒童時
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潘雄威
2026-04-02 02:00 HKT
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生活 專欄
內容

　　牙齒的壽命一般比宿主長，即是人死的時候牙齒還在。若壽命比宿主短，當人的生命還未完結，牙齒已經掉了。

　　上星期被邀請到深圳一個有關生活方式的醫學研討會演講，有位講者提到人類於1950年只有3萬個活到100歲的人，到2030年會超過100萬，在老人越來越多及年齡越來越高的世代，醫學界正將焦點由「壽命」Lifespan轉至「健命」Healthspan，即是說，健康比長壽更重要。

　　牙齒從長出來那一刻，就要開始工作，直到宿主離世，或牙齒掉下來。現在人的牙齒，要面對人類更長的壽命，比上一代人的牙齒，要工作更長年日，受更多的風霜。

　　一隻牙若能健健康康工作到老，沒有蛀蝕也沒有損傷，是十分之難能可貴。若受損就要開始一條修修補補的不歸路，從補牙、杜牙根、牙套，到脫牙、鑲牙、植牙，病人要付出時間和代價，也要受痛苦、帶來不便和煩惱。

　　牙齒健康還不足夠，要有健康穩固的牙肉承托。人類兩大牙患除了蛀牙，還有牙周病。牙肉只會萎縮，不會增長，牙周組織除了牙肉，還有牙槽骨。從輕微的牙肉發炎，到嚴重牙周病，牙齒本身都可以是完整無缺，但常有牙痛，慢慢牙齒會鬆動，影響進食。

　　雖然植牙帶來了新希望，恢復功能和外觀，但這門技術不是沒有限制的，特別是種植時處理不當，又或是病人護理不足，年紀大了植入的假牙可能會敗壞，因牙槽骨量不足而難以再植。

　　人越長命，身體越需要保持健康，趁年輕要緊記以下護齒三法：

一、要「識飲識食」，避免對牙齒不友善的食物，也要食得其法，減少進食次數及正餐之間的零食；

二、每日早晚要用含氟化物牙膏仔細刷牙，特別是牙肉邊，並堅持使用牙線；

三、定期檢查牙齒。

潘雄威

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