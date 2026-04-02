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KellyChu - 少爺啤「經典淡愛爾」 $18驚喜登陸7 - Eleven | Executive日記

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KellyChu
2026-04-02 02:00 HKT
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生活 專欄
內容

　　近年市面出現不少本地手工啤酒品牌，當中自2013年創立嘅少爺啤可謂先驅，佢哋大膽創新，打造多元本地啤酒，從經典啤酒到創意季節限定系列應有盡有，當中王牌酒款「經典淡愛爾」一直深受愛戴，更於多個國際及本地啤酒比賽中屢獲殊榮。即日起全新500毫升大罐裝「經典淡愛爾」於全線7-Eleven便利店上架，以$18驚喜試飲價登場，讓大家隨時隨地都可嘗到獨具匠心嘅世界級精釀啤酒。

　　少爺啤「經典淡愛爾」5.0%酒精濃度適中、口感清爽輕盈、調性優雅怡人，吸引各類啤酒愛好者。釀酒師嚴格挑選麥芽與啤酒花達致完美平衡：扎實嘅麥芽基底帶來乾淨細膩餅乾與輕微焦糖香氣，提供溫潤穩定支撐，並以天然原料完整呈現麥芽與啤酒花嘅原始風味；啤酒花乾投充分釋放美國西岸頂級啤酒花魅力，釋放出濃郁嘅西柚、熱帶果香與優雅花香；入口清新活潑苦韻平衡，收口乾爽俐落餘韻悠長，適合大眾口味。

KellyChu

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