KellyChu - 惜食堂製作健康餐送暖基層 主席梁錦松感謝各界捐食材 | Executive日記

惜食堂回收可以安全食用嘅剩餘食材，製作成營養均衡飯餐，免費送到有需要人士手中，多年來為社會注入正能量。近日Kelly有機會參觀位於沙田嘅「惜食堂賽馬會食品製作中心」，了解佢哋如何透過高效、嚴謹嘅程序，製作出健康有益嘅飯餐，仲享用咗靚湯同少鹽少糖少油嘅飯盒，感受到當中暖暖嘅心意。



中心佔地面積超過9萬平方呎，地下為回收及蔬菜處理區；一樓為膳食製作區；二樓為凍肉處理、餃子製作及熱餐製作區。這裏引進多項設備，其中「自動米飯生產線」採用明火烹煮技術，使米粒受熱均勻，有助提升米飯香氣與軟綿口感，符合長者飲食需要；「常溫湯品生產線」通過高溫高壓消毒技術，製成可常溫保存嘅湯包，亦方便獨居長者隨時加熱飲用。



為確保體弱長者飲食安全，惜食堂對食材處理極為嚴謹，回收的瓜菜經義工挑選後，會透過人手和切菜機將食材統一細切，確保口感軟硬一致，便於吞嚥，再經自動清洗線徹底淨化，保障衞生。中心設有超過10部蒸焗爐，以蒸、焗為主要烹調方式，保留食物原味與營養，遵循少鹽、少糖、無味精原則，提供健康而美味嘅餐膳。



整條生產鏈還配備速凍櫃、微波加熱隧道、金屬檢測機等輔助設備，確保從烹調、速凍、加熱到包裝嘅每個環節都安全衞生。此外，透過生產監控系統可保證品質同提升效率，減少浪費。



惜食堂賽馬會食品製作中心由政府批出沙田多石街用地，並撥款協助興建，加上賽馬會慈善信託基金支持，讓分散喺各區嘅生產設施得以集中資源提升效能。



惜食堂主席梁錦松向社會各界慷慨捐出食材表達感謝，指惜食堂同時重視宣傳教育，向公眾同下一代灌輸珍惜食物嘅重要性。佢坦言，機構每年都需要籌募經費，冀大家繼續多多支持。



KellyChu



惜食堂主席梁錦松多謝各界捐出食材。