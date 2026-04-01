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陳紫敏 - A2牛奶 非優質代名詞 | 營爆生活

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陳紫敏
4小時前
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生活 專欄
內容

　　從超市或網店看到的A2牛奶，並非如「和牛」的A5、B4般分等級，而是指其蛋白質的一種。坊間一般牛奶所含的是A1及A2 β-酪蛋白（Beta-casein）。研究指出，A1 β-酪蛋白在人體消化過程中會產生一種名為BCM-7，被認為有機會是導致某些人腸胃發炎、脹氣或蠕動變慢的原因。如牛奶只含有A2 β-酪蛋白，消化時不會產生 BCM-7，因此可減少消化道的不適。但如果「疑似」是乳糖不耐症的人士，飲用A2牛奶並不能解決腸胃不適，因為A2牛奶同樣含有乳糖。

　　一般牛奶（A1+A2）和只含有A2牛奶的營養沒有明確分別，兩者的蛋白質、脂肪、碳水化合物、鈣質的含量也無顯著差異。因此，如果飲用一般牛奶完全沒問題的人士，未必需要轉飲A2牛奶。如果飲牛奶後容易有腸胃不適的人，或可試從一小杯（約150ml）觀察腸胃反應。但如果是對牛奶蛋白過敏的人士，A2牛奶同樣會誘發過敏反應，切勿在未經醫生或註冊營養師建議下飲用。成年人建議每天飲用低脂或脫脂牛奶（或加鈣植物奶如豆奶、燕麥奶、杏仁奶）1至2杯，或以低脂芝士、乳酪代替，以攝取如蛋白質、鈣質等營養。

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陳紫敏

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