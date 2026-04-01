朱靄娛 - 正向調養身心 防患未然 中醫論治產後抑鬱 | 中大說中醫

以往產後抑鬱症未獲全面正視，然而隨着社會教育及醫學研究等發展，針對這方面的治療得以不斷改進，而於中醫學上，亦有其防患未然，以及分娩後身心調理上的妥善方案。



文：朱靄娛 圖：資料圖片



迎接新生命，是喜悅，卻也可伴隨難以言說的疲憊與低落。當您發現自己在幸福中，同時夾雜着失眠、焦慮、情緒起伏時，請先別自責——這不是您的錯，而是身體在經歷荷爾蒙的劇烈波動、角色的轉變、照顧嬰兒的挑戰，以及家庭關係的調適等巨大變化後，發出的求救信號。



主要分三類別



根據衞生署的資料，產後情緒問題可分為以下三類：



‧產後情緒低落



常在產後三至五天出現，為期短暫。約40%至80%的產後婦女會經歷，表現為情緒不穩定、易哭、失眠與煩躁。症狀相對輕微，往往數天內會自行緩解，關鍵在於家人的陪伴與體諒。



‧產後抑鬱症



約13%至19%的產後婦女受影響。症狀與一般抑鬱症相同，如持續情緒低落、對事物失去興趣、極度疲勞、食欲與睡眠紊亂，以及感到無助或內疚。常在產後六周至一年內發生，症狀較嚴重且持續，若能及早識別和接受治療，並得到家人支持，多數婦女皆可康復。



‧產後精神病



較罕見，約0.1%至0.5%發生率。病情嚴重且急速，症狀例如幻聽、被害妄想、思維混亂，甚至出現自殘或傷害嬰兒的念頭。常於產後兩周內突然出現，屬於精神科急症，必須立刻尋求專業協助。



分娩易致陰血虧虛



在中醫學角度，認為產後抑鬱多源於體質虛弱，在分娩時失血耗氣，陰血虧虛，血不養心，心神失養；或因平素易憂鬱，產後氣血虧虛，肝木失養，血不舍魂；又或過度憂愁思慮，損傷心脾；或產後百節空虛，勞倦過度而誘發此病。總括而言，產後抑鬱的根源在於「虛」與「鬱」的交結——身體的「虛」是基礎，削弱情緒調控能力；情緒的「鬱」則反過來阻礙氣血生成與運行，形成惡性循環。



非止於情緒層面



中醫調理產後抑鬱，並非單純對抗情緒，而是透過調整身體失衡，為心靈創造平靜的環境，引導身心走向康復。



‧中藥調理：中醫師會根據患者的表現，進行辨證論治，開出「一人一方」。如面對心脾兩虛的患者，用「歸脾湯合甘麥大棗湯」益脾養心，滋陰安神；肝氣鬱結的患者，用「逍遙散」疏肝解鬱，健脾安神等等。



‧針灸推拿：透過刺激內關穴（寧心安神）、太衝穴（疏肝解鬱）等穴位，疏通經絡，調暢氣血，緩解情緒困擾。



‧生活調養：飲食宜選小米粥、紅棗等補氣血之物，忌生冷油膩；把握寶寶睡眠時間休息；勇敢向家人求助，分擔照顧壓力，給自己喘息空間。



產後抑鬱不是軟弱，更不是矯情，而是一場需要被正視與治療的「身心感冒」。透過中西醫的整合照護，加上家人的理解與支持，每一位母親都能重拾內心的平靜與力量，走出情緒的陰霾，真正迎接新生命帶來的喜悅。



香港中文大學

中醫學院講師

朱靄娛



建議把握寶寶睡眠時間，多加休息。

合適的湯療輔助，能滋陰安神，改善肝氣鬱結。

可進行針灸，刺激穴位如太衝穴。