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李居明 - 嬰兒床母「百無禁忌」四字平安訣 | 李居明大師會客室

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李居明
4小時前
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生活 專欄
內容

　　前幾日，阿旦鄭丹瑞先生作客《潮爆開運王》商台節目，第一件事就是要恭喜他榮升外公！以八字論，阿旦屬火，金為太太，金生水為女兒，女兒再生嬰兒便是水生木。所以阿旦的孫兒，在命理上是他的印星「木」，生旺了阿旦的「火」，加上接下來兩年又是火年，他現在是「身強」。過去阿旦常自謙是「小男人」，其實是因為身弱。但現在不同了，所以大可以大膽一點！

　　大家知道阿旦現在轉跑道，從電影、電台跨足音樂劇，這在五行中屬「金」，代表賺錢與成就。電影屬火，所以我鼓勵他在2026、2027年要再出來大展拳腳。因為他接下來有很多大Show，所以，我稱阿旦為「騷王」，更要把「騷」寫成「鬚」，暱稱是「鬚王」！在五行中，鬚代表「木」，代表有「木」來助陣，這位「鬚王」未來的演藝事業定能願望達成！

　　大家記住，當你見到剛出生不久的嬰兒時，一定要說反話，講句「好醜樣」，千萬不可讚他漂亮。而且不用公布他的名字，只叫阿貓、阿狗、豬仔等乳名，天生天養，才不招鬼神的妒忌，這是民間信仰與玄學的秘笈。

　　我贈剛剛榮升外公的阿旦四個字「百無禁忌」！傳統文化人認為初生嬰兒由「床母」照顧，只要由最親的長輩或父母，親手用毛筆一氣呵成、由左至右寫下這四字貼在床頭，嬰兒晚上哭鬧或麻煩事，通常這四字就能搞定。其實，這動作等如密宗「劍指」，由左至右橫掃，可打破一切障礙。如果嬰兒正好睡在五黃二黑位，也會令他吵鬧不安，所以，傳統文化給嬰兒帶金鎖在腳上，金可化五黃二黑，令嬰兒不會有病痛。「百無禁忌」四個字深藏古文化智慧！

　　進入四月開始密切注意，萬眾期待的「新光當代粵劇節」來了！

　　香港著名風水術數名師。近年因承租新光戲院及撰寫兼製作新派粵劇為人注目。八年間已上演了三十多套原創作品。過去兩年開始拍攝玄學紀錄片。
李居明

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