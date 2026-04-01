KellyChu - 聽歌溫習 輕鬆入腦 中五生創意「唱」出DSE中文科範文 | Executive日記

DSE快將開考，又有調查話同學嘅壓力指數爆燈。Kelly覺得，與其年年如是，不斷講壓力，不如搵下方法為考生減壓。小妹最近收到一名中五學生以創意嘅方法，將一篇中文科範文唱出來。點解咁做？就係為咗令到考生容易將範文記入腦袋中囉。



呢篇DSE中文科範文，名為《論仁、論孝、論君子》選自《論語》，係考試12篇指定範文之一。此文由孔子及其弟子對話組成（語錄體），集中論述儒家核心思想：仁、孝、君子人格。孔子透過闡述克己復禮、孝敬父母、處世持守名利與道義的標準，塑造君子坦蕩自律、小人憂懼自私的對比，強調道德修養的重要性。此篇範文語句精煉，對理解儒家處世、修身之道極為關鍵。Kelly讀了一次，文章係好有意思，但要牢記去考試，都幾考記性同理解能力。



由一班中學生同有心人創立嘅「與文同樂」（Music Poetic HK），就以音樂演繹文學作品，為《論仁、論孝、論君子》作曲，搵來讀緊中五嘅陳晞爾編曲、配樂同主唱（請掃描QR CODE）。Kelly聽過，真係好動聽，好容易入耳，做到寓考試於聽歌仔，足見香港嘅年輕人好有創意，而且係有實用嘅創意，幫到DSE考生以輕鬆方式應付中文試，真係功德無量。



KellyChu



中五嘅陳晞爾擔任編曲、配樂同主唱。