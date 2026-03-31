KellyChu - 機場快綫3大優惠陪你出行 港鐵APP下月推「快搶」活動 | Executive日記

復活節假期將至，相信唔少市民已安排好出遊計劃，港鐵亦宣布推出機場快綫3大復活節出行優惠，包括小童免費往返機場或博覽館、長者樂悠咭半價，以及團體票每人低至HK$42.5優惠。



即日起至5月3日，3至11歲持有效小童八達通之乘客，出入閘即可免費乘搭機場快綫往返機場或博覽館，特別適合今個假期親子出行，或到博覽館站欣賞精彩節目。同時間60歲或以上持有效樂悠咭嘅乘客，可享半價八達通車費優惠乘搭機場快綫往返機場，亦可享免費港鐵接駁服務。而團體票優惠價格則維持不變至8月31日，無論2人、3人或4人同行，只需一同前往機場快綫客務中心（博覽館站除外）購票，即可享高達58折優惠。



機場快綫將於下月連續4個星期三推出「1 MTR 分快搶」活動。MTR Mobile會員只需用1 MTR分，即可於MTR Mobile內兌換機場快綫免費單程票或電子優惠券，開搶時間由中午12時至晚上11時59分（或換完即止）。



KellyChu