KellyChu - 長江集團第26度蟬聯三甲 膺公益金最高籌款機構第3名 | Executive日記

長江集團於2024/2025年度榮膺公益金最高籌款機構第3名，係第26度蟬聯三大最高籌款機構之一。事實上，長江集團一直同公益金合作無間，早於1999年起，集團已透過不同籌款活動，配對公眾給予公益金嘅捐款，當中包括多次於公益金年度電視籌款節目啟動「長江捐款熱線」。



近年，長江集團5度攜手李嘉誠基金會加碼「雙倍」配對公眾捐款，先後惠及「公益金及時雨基金」、「公益金及時抗疫基金」及「公益金及時醫療援助基金」。在「雙倍配對 1元變3元」模式嘅效應下，即使近年經濟低迷，仍能鼓勵眾多善長慷慨解囊，推動「長江捐款熱線」創出歷來最高善款紀錄。



於2024/2025年度內，長江集團除咗聯同李嘉誠基金會「雙倍」配對捐款予「公益金及時雨基金」外，亦繼續支持其他多項公益金籌款活動，如便服日、百萬行、公益金東亞慈善高爾夫球賽，及商業及僱員募捐計劃 （包括僱員樂助計劃、綠色低碳日及公益行善「折」食日） 等。



值得一提嘅係，近日長江集團主席李澤鉅嘅孩子也與公益金結緣。李澤鉅其中一名孩子早前在滙豐銀行之抽獎活動幸運中得價值10萬港元金幣，其後決定捐予公益金。



這位中獎嘅孩子多年來耳濡目染，對公益金特別有印象，遂希望小小心意能為幫助社會上有需要人士略盡綿力。其善行正是延續父親及祖父對公益金嘅支持。



KellyChu