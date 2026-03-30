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月理萬機 - 機場與藝術發展並駕齊驅 | 月理萬機

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15小時前
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生活 專欄
內容

　　香港國際機場自2025年起推出「機場城市」發展藍圖SKYTOPIA，目標不止是提升基建，更是藉着香港獨一無二的優勢，推動機場發展成為具吸引力的世界級矚目地標，服務全球旅客及本地居民。香港憑藉容許藝術品免稅進出、自由跨境流通的制度優勢，現時已成為全球第二大一手高端藝術品交易市場，亦是連接中國內地與世界其他地區的重要樞紐。機場SKYTOPIA提供快捷先進的物流配套，以及亞洲國際博覽館的藝術展覽設施，正正是發展香港藝術生態圈的理想地方。

　　本月，這項策略發展邁向另一重要里程－－香港機場管理局與Eythos簽署營運SKYTOPIA藝術與珍品倉儲設施的合約。Eythos為一間專門保管藝術珍品及高價值資產的營運商。倉儲設施位於機場一座現有的獨立大樓，設施總樓面面積約53000平方呎，專為藝術珍品及高價值資產而設，預計於2027年年初投入運作，將提供博物館級別收藏空間及私人鑑賞室，設有專業的物流和增值服務，配合收藏家、機構及藝術專業人士需求，提供一站式支援，讓他們可以更輕鬆、更安全的方式鑑賞珍藏及進行交易。

　　新項目將成為藝術生態圈的核心組成部分，日後藝術生態圈將與SKYTOPIA的遊艇港灣、酒店、商用航空中心等高端項目同步發展，以發揮協同效益，憑藉獨特的國際藝術與文化交流中心魅力，吸引全球高消費社群、投資者及文化愛好者訪港。

　　此外，我們計劃於今年就SKYTOPIA水上主題項目收取發展意向書，建設全港最大的港灣，讓業界有更多空間與資源拓展多元化的遊艇及水上休閒活動，發展SKYTOPIA為世界級海濱地標。展望未來，香港國際機場將繼續與業界攜手合作，多元發展，積極為香港長遠競爭力及國際地位注入新動力。

香港機場管理局商務執行總監
陳正思
 

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