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李丞責 - 寵物骨灰 應安放家中？ | 李丞責博士玄學信箱

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李丞責
15小時前
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生活 專欄
內容

問：李師傅你好，去年家中長輩與愛犬相繼離世，清明將至，心中又忽然難過。到底人和狗狗離世後去了哪裏？若已轉世，我們清明拜祭的又是誰？另外，愛犬骨灰現仍安放家中，長輩生前曾囑咐我替牠另覓骨灰位。請問怎樣安排才是對牠最好？

　　佛說眾生平等，狗同樣是六道輪迴中的眾生。佛學經典指出，所有生命無論長短，終有結束之日，即便是壽命超長的天人，也難逃輪迴。那麼假如祖先和寵物都已投胎，清明節去拜的究竟是誰？

　　這個問題，佛法與現代科學倒有相通之處。《金剛經》有云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，提醒我們時空與執念，遠比我們想像的複雜。愛因斯坦曾提出，過去、現在、未來之間的分別，也許只是一種頑固的幻象，時間並非一條單向直線。換句話說，祖先和寵物在我們所見的時空裏離開了肉身，但是否仍以另一種形式（靈魂或能量）存在，佛法與科學都提醒我們：宇宙與時間，未必如日常理解般簡單。

　　拜祭真正的意義，不只是形式，而是讓後人記得恩情。祖先也好，寵物也好，曾經陪伴過我們，這份情本身就是值得珍惜的善念。若每次憶念逝者都只是傷心、放不下，久而久之，對自己、對亡者也不好。

　　至於骨灰應放家中，還是安放在寵物骨灰位？以傳統風水而言，陽宅屬生人居所，講求陽氣、活動、生機；而離世眾生所需的環境，則偏向陰靜、遠離人煙。陽宅與陰宅，本來就不是同一套原則。若長期把寵物骨灰放在家中，容易睹物思情，令人心情反覆；相反，為狗狗安排一個安靜、整潔、方便探望的骨灰位，在風水學上更為合適。日後去看牠時，不必過度悲傷，心懷感謝，祝願牠早得善處、再得好緣。　　 

　　 著名玄學家李丞責博士逢星期一為讀者解答風水玄學問題；歡迎電郵至[email protected]，標題請註明「頭條日報專欄讀者發問」，李丞責博士會抽籤回覆。
李丞責

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