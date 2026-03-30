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李夢 - 藝術的溫度 | 在島上讀書

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李夢
15小時前
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生活 專欄
內容

　　三月的香港，屬於藝術。各類展覽和論壇接連登場，整座城市都沉浸在美和浪漫之中。對於藝術初入門者，想要了解藝術的緣起與發展，不妨讀一讀藝術史大家貢布里希（Gombrich）的名作《藝術的故事》，在字裏行間讀懂藝術的溫度。

　　《藝術的故事》不故作深奧，也不羅列史實，而是以娓娓道來講故事的方式，緩緩鋪展從遠古洞穴壁畫到現代實驗藝術的畫卷。在本書中，「沒有大寫的藝術，只有藝術家」這一觀點貫穿始終，作者將藝術史解構為一代代藝術家面對時代、面對內心的想望、掙扎抑或深思。全書兼顧藝術技法變遷、時代思潮更迭，更深入探究藝術品背後的人文情懷，呈示藝術與時代的互為映照。

　　如今，我們只需動動手指就能獲取快餐式的藝術史解讀，可在我看來，AI作為工具可以記錄、可以複現，卻無法有創意地解讀時代的流變浮沉，也難以傳遞藝術家創作時的真摯與深刻。從廣義而言，藝術史是人類精神世界的縮影，是一代代藝術創作者對美、對生活、對人性的不懈探尋。閱讀這本書，不僅幫我們了解傳世藝術品的魅力，更讓我們懂得感知美、理解美，找到藝術與人生交匯時的靈犀一點。

李夢

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《分寸感：學會高質量社交》書封。
李夢 - 你不必討好所有人 | 在島上讀書
　　從小到大，我們總被教導要學會禮貌、謙遜、以和為貴。可這些看似美好的品德，若用來與無禮無腦的人們相處，卻每每適得其反，徒增煩惱。在《分寸感：學會高質量社交》一書中，作者無意與我們分享如何謹言慎行，做一個成熟的、面面俱到的大人，而是勸我們放下執念，了解並關心自己，不做費力不討好的事，從被動社交轉而掌握主動權。 　　「分寸感」是可堪細味的概念：進退之間，遊刃有餘。小到言語的輕重，大到關係的邊界
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