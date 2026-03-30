KellyChu - 麥當勞推$36巨無霸餐兼行善 《超級瑪利歐》系列美食登場 | Executive日記

享受美食嘅同時，仲可以行善！麥當勞年度Big Mac Big Heart捐款活動正式回歸，連續第4年攜手香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤@MIRROR，為病童家庭送上支持！即日起，顧客凡經餐廳櫃、自助點餐機及麥當勞App，以優惠價$36購買巨無霸或脆雞巨無霸套餐，每售出一份，麥當勞即捐出$1予香港麥當勞叔叔之家慈善基金。



《超級瑪利歐銀河大電影》即將上映，麥當勞亦同步推出電影主題系列！開心樂園餐即日起陸續推出共10款《超級瑪利歐銀河大電影》角色匙扣玩具，首輪推出主角瑪利歐同路易吉。麥當勞亦特別設計多款主題美食，包括全新推出的麥樂雞蘑菇醬、星星薯餅，以及星星焦糖新地，等大家盡情投入瑪利歐宇宙！



KellyChu